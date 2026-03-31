酒田市の市街地で30日夜、物置小屋から出火する火事が2件相次ぎました。現場では鑑識作業が行われ、警察と消防が火の出た原因を詳しく調べています。



30日午後8時40分ごろ、酒田市駅東1丁目の無職・斉藤則夫さん78歳方の物置小屋から火が出ていると、近くの住民から119番通報がありました。駆け付けた消防が消火活動に当たり、火はおよそ40分後に消し止められましたが、物置小屋の一部が焼けました。警察の調べによりますと、斉藤さんは2人暮らしで、出火当時2人とも家にいましたが、けがはありませんでした。物置小屋には壊れた扇風機やチェーンソーなどが保管されていたということです。

さらに30日午後10時20分ごろ、酒田市東泉町2丁目の後藤吉弘さん方の物置小屋から火が出ていると110番通報がありました。消防によりますと、小屋の中に保管していたゴミが燃えていて、通りかかった人の火事ぶれで後藤さんが気付き、自力で消火したということです。現場では、足跡や指紋を採取する鑑識作業を行っている警察官の姿が見られました。

最初に火が出た駅東1丁目と、後から火が出た東泉町2丁目は直線でわずか300メートルほどの距離でした。警察と消防は31日に実況見分を行い、出火原因を調べています。