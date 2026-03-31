食品の「値上げの春」に追い打ちをかけるように、4月使用分から上昇するのが電気・ガス料金です。

【写真を見る】4月の電気･ガス料金値上がり 補助金終了が主な要因 中東情勢の影響は…中部電力｢6月から出てくるのでは｣

中部電力ミライズが先週発表した4月使用分の電気料金は、一般家庭の平均モデルで8459円と、前の月と比べ460円の上昇です。

また、東邦ガスによりますとガス料金は平均モデルで6570円となり、184円の値上がりです。



これまで物価高対策として行われてきた政府の補助金が、3月いっぱいで打ち切られることが主な要因で、この価格にはまだ中東情勢の影響は反映されていません。

東邦ガスは値上げについて…

きょう行われた東邦ガスの来年度の事業計画についての会見で、山碕社長は…



（東邦ガス 山碕聡志社長）

Q.値上がりは国の補助金打ち切りが影響？

「それが大きく影響しているのは間違いない」

原油価格上昇で「10月以降の料金に影響も」

さらに、イラン情勢の影響については…



（山碕社長）

「ホルムズ海峡から来ているLNGを現状買う予定はないので、数量面の心配はしていない。これが長期化すると、価格面での影響は大きくなるのでは」



東邦ガスでは、都市ガスなどに利用されるLNG（液化天然ガス）を中東からは調達していませんが、原油価格の上昇に伴い、ことし10月以降のガス料金に影響が現れてくるのではといいます。

中電「6月から影響が出てくるのでは」

また、中部電力はきょうの会見で…



（中部電力 林欣吾社長）

「安定供給を脅かす状況には、今のところ至っていない。しかし（電気料金は）6月から影響が出てくるのではないか」