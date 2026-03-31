３１日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、４月１日から自転車の違反行為に罰金が科される「青切符」が導入されることを報じた。

利用者は、基本指針となる「自転車安全利用五則」を順守することが求められる。内容は〈１〉車道左側通行（歩道は例外）、〈２〉交差点での信号順守と一時停止、〈３〉夜間のライト点灯、〈４〉飲酒運転の禁止、〈５〉ヘルメット着用の５項目。交通安全教育や取り締まりの基準となっていることについて、コメンテーターで出演のプロ経営者・ハロルド・ジョージ・メイ氏は「僕なんか車を運転する側なんですけど、こういう優しい違反ではなくて、逆走してくる自転車とか赤信号をどう見ても無視して、左右に走ってしまう自転車とかをよく見てますから」と話し出すと「むしろ、そっちの方をどんどん取り締まってくれた方がいいなと、私はそこを期待してますけどね」とコメント。

「ちょっと怖かったのが２０２４年のデータですけど、自転車が絡む死亡事故や重傷事故の７５％が自転車側に過失があったんですよ。なので、こういう違反制度をもうけるというのは、そういう意味では抑止力になったらいいなとは思います」と続けていた。