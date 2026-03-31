■これまでのあらすじ

妻は部長で自分は課長という社内格差に悩む斗真は、いつしか部下の深山乙葉との時間に癒しを感じるようになっていた。そして事件が起こる。一度は却下になった資料でも再考すれば役立つデータになるのではないかと思っていると、何者かがそのデータをクライアントに流出させてしまい…。大事になってしまったことで気落ちした斗真を慰めたのは深山乙葉だった…。

【浅田斗真 Side Story】

純粋に営業部の活動に良かれと思って作り上げた資料。しかし結果的には営業部に迷惑をかけることに…。しかも営業部の部長は、俺の妻である澪でした。あまりに不甲斐ない自分に嫌気がさし、家に帰ることもできず深山さんに付き合ってもらい、夜遅くまで飲んでしまいました。このため妻に釈明することも、説明することもできず、翌朝を迎えてしまい…。澪は俺から何も聞かないまま、クライアントのところに謝罪に向かったようです。なぜだか知らないうちにどんどん悪い方向に物事が転がっていくのは気のせいなのだろうか…。いやきっと妻だけは俺のことをわかってくれるはず…。そう思うと同時に自分の存在が妻にとって重荷になっている気分にもなってくるのです。そんな俺に優しく声をかけてくれるのは、深山さんだけでした。俺の味方は、彼女だけなのかもしれません。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)