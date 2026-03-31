【谷口キヨコのごきげん!? SOLOライフ】大阪で生放送がある日の朝に、モーニングを食べに行く喫茶店がある。デパートの地下にあるコーヒー豆屋さんの喫茶コーナーでカウンターになっている。同じ曜日の同じ時間に行くのでお客さまもほぼ同じ顔ぶれだ。

先日、そこが閉店すると聞いた。デパート自体のリニューアルのためらしいが、リニューアル後もそこでは出店しないということ。つまり、その場所では完全閉店になる。

もちろん、行きつけのお店がなくなるようなことは何度かあるのだが、今回のそれはなんだかこたえる。お勘定のときにだけ、さらっと言葉を交わす店員さんとの別れも寂しいし、常連さんとの会釈がなくなるのも寂しいけど「生放送＠大阪の朝」のルーティンの一つがなくなっちゃうことが一番こたえるかなぁ。

でも考えてみれば、そこに行ってモーニング食べることだけがルーティンではなくて、店員さんとのちょっとした会話や常連さんとのあいさつがそこに含まれていたんだな、と。

そこに近づくとコーヒーのよい香りがしてきて、たまに外国の方がいてたり、2人で来ても全然しゃべらないカップルがいてたり、朝から巨大荷物を持つおばさんがいたり、カウンターだからいろいろな人を見渡せて、私も誰かに見られてて、朝イチからいきなりテンション上げられないけど、人から見られることもあり、そこでぼちぼち上げていく、みたいな、そんな場所だった。

そこがなくなる。時代の流れってそういうものかもしれないけど、やっぱり寂しい。

カフェは意識高くしないといけなさそうでしんどい。喫茶店は常連さんのものみたいで居心地が良くない。だから朝のデパートの一角にあるここはちょうどの距離感だった。何年通ったのかな、その間にいろいろあったな。朝のあの時間、好きだったな、ありがとう。