元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が31日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、鳥とのバトルについて語った。

番組では、地域による鳥の逃避開始距離を調べた朝日新聞の記事を紹介。スズメは茨城では平均11.1メートルだったが、東京では平均4.2メートルだった。都会の鳥が、より人慣れしているというデータだ。

鳥とのエピソードを聞かれた北斗は、畑に植えた柿の木について語った。「柿の木を植えたのよ、（夫の佐々木）健介と。実がなったの。それをカラスが食べに来たの。追っ払ったのよ。そこにあった棒で、しっしっしって。そしたら、じーっと遠くの方から見てたの」。問題は一件落着と思いきや、翌日に予想外の出来事が起きたという。

「翌日ね、友達を連れて来たのよ」。笑いが起きるスタジオに、「笑いごとじゃない！」と猛反論した。

「2羽、連れてきたのよ。柿の木の近くに止まって、ずっと見てるの。畑から帰る時に、電柱のところにね、2羽止まっているのよ。こうやって揺れてるの。だから、いつか私にクソを落とそうとしてるんだろうなって」

報復の危険を感じた北斗は、先制攻撃を仕掛けたという。「フェイントかけたのよ。私が歩いてくるのを待っているのを分かったから。フンを出そうとしているなと思ったから、フン！ってやったのよ。そしたら、（電柱から）落ちたのよ」。第1ラウンドは、北斗の勝利に終わったという。

しかし、いつ終わるか分からないカラスとのバトルに、警戒心は怠らない。「いつかやってやろうと思って」と、返り討ちを誓っていた。