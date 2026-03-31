31日午後5時前のJR新宿駅前は雨と強風　“春の嵐”東京で雨風ピーク　「大きい傘にしておけば」後悔する声も

“春の嵐”が列島を直撃。

関東ではこのあと雨が強まる恐れがあります。

帰宅時間への影響が心配されますが、東京・新宿駅前から室岡大晴キャスターが中継でお伝えします。

31日午後4時55分現在、非常に強い風が吹いています。

31日は朝から雨が降り続いているのですが、午前中はまだ雨が弱く、小雨で傘がなくても大丈夫でしたが、昼を過ぎてからは傘がないとなかなか動けないぐらいの雨脚の強さになっています。

そして、昼過ぎから雨に加えて風も吹き始めました。

今信号待ちをしている人の傘も、かなりなびいている様子がうかがえます。

折り畳み傘を持っていた女性に話を聞いたところ、朝はまだ雨が降らないかなと思い少し油断して折り畳み傘にしたそうですが、風で傘がひっくり返ってしまって、「大きい傘にしておけばよかった」と後悔の声も聞かれました。

新宿では雨に加えて風も吹いていて、傘をさしていても足元がぬれてしまう状況のため、これから家族が家に帰ってくる予定がある人は、タオルの準備などが必要になってくるかもしれません。

そして、関東圏内では交通機関の乱れが生じているということです。

これから移動する人は最新の情報にご注意ください。