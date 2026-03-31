JR四国インバウンド収益の拡大などで”稼ぐ力を強化” 経営自立に向け国が1025億円の支援を表明【香川】
JR四国グループは、来年度（2026年度）から5年間の中期経営計画をまとめました。2031年以降の経営自立を目指すため、稼ぐ力を強化したいとしています。
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JR四国グループは今年度（2025年度）までの5年間、中期経営計画に基づく経営改善の取り組みを進め、経常利益などの数値目標を達成できる見込みです。これをふまえた来年度からの中期経営計画がきょう（31日）発表されました。
（JR四国 四之宮和幸社長）
「物価の問題とかあるいは人材の問題、これらの経営課題が新たに生じているわけでありますが、引き続きこれまでの5年間の歩みという実績もありますので、それらを生かしながらグループをあげて経営改善を進めていきたい」
これによりグループの「稼ぐ力」を強化し、2030年度に連結の営業収益900億円、償却前経常利益90億円を目指したい考えです。
国は法律に基づき、JR四国の経営自立に向け来年度から5年間で1025億円の支援を表明しています。