A24による“儀式体験ホラー”『Bring Her Back（原題）』が、『ブリング・ハー・バック』の邦題で7月10日より新宿ピカデリーほかで全国公開されることが決定。あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。

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本作は、A24が北北米配給権を獲得した『TALK TO ME／トーク・トゥ・ミー』で長編映画デビューを果たした、690万人のチャンネル登録者数を誇る人気YouTuberの双子兄弟ダニー＆マイケル・フィリッポウが再びA24とタッグを組んだホラー映画。

父親を亡くしたアンディと目の不自由なパイパー兄妹は、とても親切な里親ローラの元で暮らし始めることになる。そこには言葉を話さない男の子オリヴァーが一緒に住んでいた。ローラの異様なまでの愛情にアンディは違和感を覚えながらも新たな生活を始める。ある日を境にこの家で次々と起こる不穏な出来事、家の周りに点在する謎の円のモチーフ、そしてオリヴァーの存在……。それらが全て繋がった時、隠されていたローラの“恐るべき願い”が明かされる。

兄アンディを新星ビリー・バラットが演じ、妹パイパー役のソラ・ウォンと謎の子供オリヴァー役のジョナ・レン・フィリップスは本作で映画デビューを果たした。そして里親のローラ役を『シェイプ・オブ・ウォーター』の主演女優サリー・ホーキンスが演じる。『IT／イット』『シャイニング』などの原作者である作家スティーヴン・キングは本作について「奥行きのある展開に考えさせられ、とてつもなく怖い映画だ」とコメントしている。

公開された特報映像は、アンディとパイパー兄妹が里親ローラに迎え入れられるところから始まる。親切な笑顔から一転、怪しい表情を見せるローラ、言葉を話さない謎の子供が映し出され、家の周囲に広がる謎のモチーフが現れる。恐ろしいシーンが差し込まれ、ラストには血で円を描くローラの姿も。

あわせて公開されたビジュアルには、窓ガラスにタイトルロゴが指文字で描かれ、血のにじむ半円があしらわれている。

（文＝リアルサウンド映画部）