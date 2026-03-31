４月９日付で東証スタンダード市場及び名証メイン市場に新規上場予定のソフトテックス<550A.T>の公開価格が、仮条件（１９１０～１９４０円）の上限である１９４０円に決定した。



同社は、名古屋を地盤とする独立系のシステム開発会社。請負開発と技術者派遣などのソフトウェア開発サービスと、レセプト（診療報酬明細書）ソフトの導入支援や電子カルテ連携などの医療ＩＴサービスの提供を主軸としており、ソフト開発ではモダナイズソリューション、防災ソリューション、物流ソリューション、メディアソリューション、クラウドソリューションなどを手掛けている。公募株式数１０万６１００株、売出株式数１３万５６００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し３万６２００株を予定。主幹事は岡三証券。



出所：MINKABU PRESS