「このバスを乗っ取ります」

「西鉄高速バスジャック事件の被害者で、山口由美子と言います。今日は佐賀県から来ました。事件のバスの中の様子から、少し話していきたいと思います」

【画像を見る】警察の特殊部隊（SAT）が突入 少年の身柄が取り押さえられた小谷SA（広島県）の現場

12月3日、岡山市北区の岡山商科大学【画像①】で学生たちに語り掛けたのは、2000年5月「西鉄バスジャック事件」で被害に遭った、山口由美子さんです。

刃物を持った当時17歳の少年が高速バスを乗っ取り、乗客1人を殺害、4人に重軽傷を負わせた事件です。山口さんは、少年から10か所以上も切り付けられ、重傷を負いました。

山口さんはバスジャック事件の当時の心境と、その経験をもとに続けている活動について話しました。

【第1話】「あいつは裏切った、連帯責任です」そして少年（17）は女性を刺した

から続く



【第3話】背景にあったのは少年の“いじめと孤立”「誰にも話を聞いてもらえんかった。辛かったと思う」

【第4話】事件から5年後 面会した少年から語られた「言葉」とは

＊この記事は2025年12月8日に公開した記事を再掲載しています。

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警察「けが人を出してくれ」少年「ピストルを持ってこい」

17歳の少年が、佐賀駅から福岡に向かうバスを乗っ取り、乗客を切り付けた事件。少年に乗っ取られたバスは目的地の福岡を通過し、山陽自動車道に入り広島県内で停められました。



少年に切り付けられ、大けがを負った山口さんは、警察と少年のやり取りについて語ります。



（山口由美子さん）

「『けが人だけでも出してくれ』という警察の要求に対して、少年は『ピストルに弾1発入れ持ってこい』と言ったそうです」



「警察は、少年の要求に対して『それはできない』と丁寧に説明し、少年は警察の求めに応じました」

さらに「防弾チョッキ」を要求した少年 感じた「心の動き」

そして、少年は「防弾チョッキ」を要求をしたということです。



山口さんは「ピストル」や「防弾チョッキ」を要求した少年の心の中を想像したと言います。



（山口真由子さん）【画像③】

「最初、ピストルを要求したのは、ひょっとしたら『自殺しよう』と思ったのかもしれない」



「（一方で）防弾チョッキは『人から殺されたくない』。。。」



「わがままかもしれないけど、『ピストルで自殺する＝自分の命がどうでもいい』と思っている人は、他の人の命なんてどうでもいい。。。少年の心の中にいろんな動きがあったのかなと」





そして、警察から少年に「防弾チョッキ」が手渡されます。



（山口由美子さん）

「防弾チョッキが手渡されましたが、少年は『これは偽物だから、本物を持ってこい』と突き返しました。警察の方は、本部まで（再び）取りに行かれ、かなりの時間を待たされました。少年もイライラしていたと思います」



少年と会話をしていた女性が、早く少年の要求に応じるように警察に対して「けが人がいるから、防弾チョッキを早く持ってきて」と叫んだと言います。



少年の心は、女性が取った対応に反応したのかーー少年は女性に対して「おい、あんたのことすいと（＝あなたのことが好き）」と話したということです。



山口さんは、少年の心の中に色々な動きがあったのではと…想像したと振り返ります。

少年は再び山口さんのもとに...「こいつしぶといな、殺してやろうか」

少年に防弾チョッキが手渡され、山口さんは「これで助け出される」と感じた瞬間、少年の感情がまた揺れ動いたと言います。



（山口由美子さん）【画像⑤】

「自分の力で座り込んでいることが、（少年の）しゃくに障ったと思って、『こいつしぶといな。殺してやろうか』と言いました」



少年と会話を続けていた女性が、その言葉を聞き、少年に対して「もう、よかねん（もう、いいじゃない）」と言ったということです。



「（女性の）たったその一言で、少年は気持ちを収めてくれました。少年の指示で窓から出せってことで、他の乗客に抱えてもらいながら窓から出してもらった瞬間『助かった』それだけでした」

事件発生から15時間 広島県内のSAで警察がバスに突入し...

少年と警察との間で膠着状態が続くなか、RSK山陽放送の当時の記者も、バスの状況を取材していました。そして、バスが乗っ取られて15時間経った午前5時前、状況が動きました。



（RSK記者 中継）【画像⑥】

「バスの中に突入しました、バスの中に警官隊が突入しました。バスの中から煙が出てきました。捜査員がバスの陰から近づくように入りまして、その後2，3度大きな光がありました。その後、捜査員が一斉に車内に入りました」



広島県内のサービスエリアで、警察の特殊部隊（SAT）が突入し、少年の身柄が取り押さえられました。

そして山口さんは一命をとりとめた

救出された山口さんは、広島県内の病院で緊急手術を受け、一命を取り留めました。



あまりの辛さに、「あの時、死んどけばよかった」とさえ思ってしまったそうです。ともにバスに乗った知人の塚本さんは亡くなったといい、自分だけが生き残ったことへの申し訳なさにも苛まれたと言います。



しかし山口さんは、少年に切り付けられたときに感じた「少年の心はこんなにしなければいけないぐらい傷ついてたのか…」、その答えを出すために『少年のこれからを見届ける』という選択をします。



【第3話】背景にあったのは少年の“いじめと孤立”「誰にも話を聞いてもらえんかった。辛かったと思う」

に続く



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【第1話】「あいつは裏切った、連帯責任です」そして少年（17）は女性を刺した



【第4話】事件から5年後 面会した少年から語られた「言葉」とは