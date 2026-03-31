森 大翔が、新曲「祝祭」を4月1日0時にデジタルリリースする。

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同楽曲は、日本赤十字社『はたちの献血』の新CM『「誰かのために」が、まぶしく見えた日。』篇のキャンペーンソング。SNSでは楽曲の一部が先行配信されていた。

約1年ぶりとなる同楽曲は、昨年あらためて自身と向き合い悩んだ森 大翔が、故郷 羅臼への帰省をきっかけに生み出した1曲。自ら育った美しい風景や空気感を音で表現するように、原点であるアコースティックサウンドで作られた壮大な楽曲、新しい森 大翔を感じる作品となっている。本日より、Pre-Add／Pre-Saveもスタート。

さらに、リリース日の4月1日21時よりInstagramにて初のライブ配信を開催。同配信では、スペシャルな内容が予定されているという。

また、新ビジュアルとジャケット写真も公開。“光”をテーマに、シンガーソングギタリストとして生まれ変わった森 大翔の決意表明を感じさせるアートワークとなっている。

加えて、6月9日には『森 大翔 LIVE「A day of YAMATO69/26」』を東京SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて開催。東京公演はソールドアウトだが、6月5日の大阪 Music Club JANUSでの追加公演はチケット発売中となっている。

なお「祝祭」は、リリースに先駆けてTikTok、Instagramから先行配信中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）