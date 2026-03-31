花とフレンチトーストを楽しむカフェ。東京・門前仲町に「花ナ々ナ」オープン

日と々とは4月1日、フレンチトーストをメインとしたフラワーカフェ「花ナ々ナ（ハナバナ）」を東京・門前仲町にてオープンします。

■ “ふわとろ”フレンチトーストの食事メニューも充実

同店は、フレンチトーストと花のある空間が同時に楽しめるカフェ。

店内ではダークトーンのドライフラワーを基調に、ネイティブフラワーやアンティーク家具を組み合わせ、落ち着きのある空間を演出しています。

飾られている観葉植物やドライフラワー、多肉植物などは、購入する事もできます。

看板メニューのフレンチトーストには、同社が運営するベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」で焼き上げた食パンを使用。一晩かけてじっくりアパレイユに浸し、外はカリッと、中はふわとろに焼き上げています。

ベーコンやキャロットラペ、サーモンムニエル、クロックムッシュなどをあわせたメニューなど、食事メニューも充実。

おすすめは、フレンチトーストに炙った明太子、自家製明太クリームチーズ、大葉・海苔・レモンを合わせた「フレンチトーストセット／炙り明太子」とのこと。

朝8時からオープンし、シンプルなトーストを用いたモーニングメニューも提供します。

■店舗情報

店名：花ナ々ナ

住所：東京都江東区富岡1丁目14-5

営業時間：8:00〜18:00（LO.17:00）

定休日：不定休

（フォルサ）