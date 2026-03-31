桜のフレーバーも！ 原宿・表参道エリアの人気店「Quaro」に本格ソフトクリーム6種が登場

原宿・表参道エリアに店舗を構えるQuaroはこのほど、厳選素材を使用した本格ソフトクリーム6種について発表しました。

■桜のフレーバーも季節限定で発売

同社では、訪れる春の季節に合わせて街歩きやショッピングの途中で気軽に楽しめる新たなソフトクリーム体験を提供します。

フレーバーは、「Milk」、「Espresso」、「Matcha」、「Hojicha」、「Japanese Tea Swirl（Matcha & Hojicha）」、「Espresso & Milk Swirl」の全6種。

「Milk」は、ミルク本来のやわらかな甘さとすっきりとした後味が特徴です。

「Espresso」は、Quaro独自のブレンドとシングルオリジンを組み合わせ、華やかさとコクを両立させた“大人のソフトクリーム”です。

「Matcha」は、上質な抹茶を贅沢に使用。ほろ苦さとやわらかな甘みが調和した味わいとのこと。

「Hojicha」は、焙煎の香ばしさとロースト香が楽しめるほうじ茶フレーバーです。

「Japanese Tea Swirl（Matcha & Hojicha）」は、抹茶とほうじ茶の味わいが1本で楽しめるツイストです。

「Espresso & Milk Swirl」は、エスプレッソとミルクがマーブル状で混ざり合う1品です。

3月28日からは、定番のほうじ茶フレーバーに代わり、季節限定で「サクラ」単品と「サクラ＋抹茶」のミックスの2種類を用意しています。また、春のピンク色を映した「サクラソーダ」も同時に発売しました。

（フォルサ）