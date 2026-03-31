ニッシンジャパン株式会社は、出張撮影の負担を軽減する軽量背景シート「FLAT 背景」を3月31日（火）に発売した。

出張撮影などで背景紙を持ち運ぶ際の問題となる「重量」や「巻き癖・破れ」を克服したという樹脂製（ポリプロピレン）の背景シート。

適度なコシがあり巻き癖が付きにくいうえ、一般的な背景紙と比較して面積あたりの重量を約10%軽量化している。表面は凹凸の少ないマット仕上げで、不透過性は背景紙と同等だという。

またサポートシステムとして、バテン（アーム）とレフホルダーで構成される同社の「棒レフシステム」を採用。カーボン製バテンのしなりを利用して背景を支える「2点テンション方式」により、ライトスタンド1本のみで設営できる。

システム全体の重量も約1kgに抑えられており、狭いスペースでの設置や移動・搬入作業の効率を向上させるとしている。

2本のバテンはホルダーを軸に回転させることで、角度の調整が可能。撮影状況に合わせて背景の位置を自在にコントロールできる。

ループ状のゴムを使用することで、棒レフへの装着だけでなく、手持ちのポールやスタンドなどへも取り付けられるという。

FLAT背景 1315

FLAT背景 1320

素材：ポリプロピレン 外形寸法：127×150cm 質量：約300g 価格：1万1,000円素材：ポリプロピレン 外形寸法：127×200cm 質量：約390g 価格：1万2,100円