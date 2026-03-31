実来、デビュー曲「まだ選ばれていない僕らへ」をレコメンド。「日々戦ってる人に届いて欲しい」

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■「小さい頃からラジオっ子だったので、『誰だってNeed Music』に出られたのがすごく嬉しい。J-WAVE だと『TOKIO HOT 100 Chart』もよく聴いているので、ぜひ出演したいって夢があります！」（実来）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。3月は17歳、高校2年生のシンガーソングライター・実来が担当MCとして登場。

3月31日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、2月4日に配信リリースした「まだ選ばれていない僕らへ」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は、2月4日にリリースされた、実来のデビュー曲『まだ選ばれていない僕らへ』です」と自身で曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「さて、実来がお送りしてきた、今月の『誰だってNeed Music』。今回がラストとなります」と挨拶すると、「まずはあらためて、デビュー曲『まだ選ばれていない僕らへ』をぜひ聴いていただきたいと思います」と曲紹介した実來。

「この曲は、日々競争の中で戦っている人や、選ばれないことに焦りや憤りを感じている人の背中を押して奮い立たせるような、そんな曲になってほしい」と語り、「そんな人たちに届いてほしいなと思います。ぜひ聴いてください」とデビュー曲を薦めると、「そして、次にリリースする曲は、またこのデビュー曲とは違った実来を見せられるようにと、いま作っている最中です。ぜひ、楽しみにしていただけたらと思います」と、現在制作中の新曲への意欲を語った。

続いて、「実は小さい頃からずっと J-WAVE を聴いていて、ラジオっ子だったので」と明かし、「本当にこの『誰だってNeed Music』に出られるのがすごく嬉しくて。両親に報告してみんなで喜びました」と喜びを語ったラジオの話題では、「J-WAVE だと『TOKIO HOT 100 Chart』もよく聴いているので、ぜひ出演したいっていう夢があります！」と野望を語った実来。

「Instagram、TikTok、YouTube、Xなどの SNSもやってますので、ぜひチェックしてください。そんな実来、今後とも応援よろしくお願いします」と、番組を締めくくった。

実来の最新情報は、公式サイトをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

■『誰だってNeed music』概要

3月3日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

■リリース情報

2026.02.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「まだ選ばれていない僕らへ」