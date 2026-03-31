「日経225ミニ」手口情報（31日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限6362枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月31日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6362枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6362( 6362)
バークレイズ証券 3397( 3397)
SBI証券 6785( 2461)
楽天証券 6034( 2314)
ソシエテジェネラル証券 1885( 1885)
松井証券 551( 551)
フィリップ証券 455( 455)
マネックス証券 294( 294)
三菱UFJeスマート 503( 245)
JPモルガン証券 107( 107)
日産証券 84( 84)
インタラクティブ証券 50( 50)
ドイツ証券 18( 18)
岩井コスモ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 3( 3)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 149( 149)
ソシエテジェネラル証券 115( 115)
SBI証券 221( 91)
三菱UFJeスマート 67( 55)
松井証券 50( 50)
マネックス証券 34( 34)
楽天証券 61( 33)
フィリップ証券 30( 30)
JPモルガン証券 29( 29)
インタラクティブ証券 20( 20)
日産証券 4( 4)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 205029( 205029)
ソシエテジェネラル証券 82939( 82939)
バークレイズ証券 55101( 55101)
SBI証券 104804( 43392)
楽天証券 60573( 29111)
松井証券 22380( 22380)
ゴールドマン証券 13964( 13964)
日産証券 10749( 10749)
三菱UFJeスマート 14420( 9292)
サスケハナ・ホンコン 7468( 7468)
ビーオブエー証券 7011( 7011)
JPモルガン証券 6640( 6640)
マネックス証券 5653( 5653)
モルガンMUFG証券 3597( 3597)
フィリップ証券 2156( 2156)
インタラクティブ証券 1571( 1571)
野村証券 1477( 1477)
みずほ証券 1065( 1065)
岩井コスモ証券 607( 607)
BNPパリバ証券 565( 565)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース