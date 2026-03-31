「日経225ミニ」手口情報（31日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限1万5304枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月31日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5304枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15304( 12304)
ソシエテジェネラル証券 9359( 9359)
バークレイズ証券 8091( 8091)
SBI証券 9419( 2961)
楽天証券 5381( 1475)
インタラクティブ証券 1177( 1177)
松井証券 892( 892)
フィリップ証券 619( 619)
マネックス証券 516( 516)
三菱UFJeスマート 1006( 512)
日産証券 129( 129)
ドイツ証券 122( 122)
JPモルガン証券 2560( 60)
岩井コスモ証券 17( 17)
ゴールドマン証券 10( 10)
立花証券 5( 5)
光世証券 3( 3)
UBS証券 3500( 0)
シティグループ証券 1000( 0)
BNPパリバ証券 1000( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 354( 354)
ABNクリアリン証券 321( 321)
フィリップ証券 187( 187)
日産証券 66( 66)
SBI証券 208( 62)
松井証券 59( 59)
三菱UFJeスマート 76( 56)
マネックス証券 52( 52)
楽天証券 101( 41)
インタラクティブ証券 41( 41)
JPモルガン証券 17( 17)
立花証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 330215( 330203)
ソシエテジェネラル証券 208856( 208856)
バークレイズ証券 113431( 113431)
SBI証券 124238( 48782)
松井証券 39144( 39144)
楽天証券 70319( 34327)
日産証券 30968( 30968)
サスケハナ・ホンコン 17706( 17706)
JPモルガン証券 14359( 14346)
ビーオブエー証券 12087( 12087)
三菱UFJeスマート 18927( 11627)
BNPパリバ証券 9685( 9685)
マネックス証券 9081( 9081)
ゴールドマン証券 8737( 8609)
モルガンMUFG証券 8459( 8427)
野村証券 5036( 4893)
インタラクティブ証券 4610( 4610)
広田証券 3413( 3413)
みずほ証券 3166( 3134)
フィリップ証券 2973( 2973)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース