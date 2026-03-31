「日経225先物」手口情報（31日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限8756枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月31日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8756枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8756( 8677)
ソシエテジェネラル証券 4005( 3984)
バークレイズ証券 3577( 3577)
SBI証券 2034( 1085)
UBS証券 813( 752)
サスケハナ・ホンコン 672( 672)
日産証券 673( 657)
JPモルガン証券 675( 619)
ビーオブエー証券 547( 547)
松井証券 536( 536)
ゴールドマン証券 1522( 502)
モルガンMUFG証券 462( 462)
楽天証券 770( 396)
シティグループ証券 324( 324)
HSBC証券 249( 249)
インタラクティブ証券 225( 225)
野村証券 344( 212)
みずほ証券 195( 195)
三菱UFJeスマート 178( 122)
ドイツ証券 267( 113)
BNPパリバ証券 245( 0)
SMBC日興証券 78( 0)
三菱UFJ証券 52( 0)
大和証券 11( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
ABNクリアリン証券 22( 22)
楽天証券 12( 12)
バークレイズ証券 7( 7)
JPモルガン証券 5( 5)
ドイツ証券 4( 4)
SBI証券 5( 3)
フィリップ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
日産証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース