ホワイトソックスの村上宗隆内野手は30日（日本時間31日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番DH」で先発出場。期待された4試合連続本塁打は出なかったが、1安打を放って連続試合安打を継続。米ポッドキャスト番組に出演した米メディア『The Athletic』の看板記者ケン・ローゼンタール氏は、順調なスタートを切った村上を評価した。試合はホワイトソックスが9－5で勝利し、今季初白星を挙げた。

■開幕からの4戦連発はならず

これまでの3試合は、いずれも一塁で出場していた村上だが、この日は初めてDHで出場。第2打席で内野安打をマークし、5打数1安打。メジャー史上最長に並ぶデビューから4戦連続本塁打という偉業は逃したが、連続試合安打は継続した。

そんな村上について、『The Athletic』のケン・ローゼンタール記者が、31日配信の自身のポッドキャスト「フェアテリトリー」で言及。「ムラカミはブルワーズとの3試合で3本塁打を放った」と紹介しつつ、「ただ、今後についてはしばらく様子を見たいところだ。シーズンはまだ開幕したばかりで、少ないサンプルに過剰反応しがちな時期だから」と主張した。

その上で「とはいえ、（3本塁打が）非常に心強い材料であることは確かだし、彼にパワーがあることはもう間違いない。日本から来た時点で、その点はすでに分かっていたことだが……」と改めてパワーを評価した。

■「大切なのはこれから」

順調に滑り出した村上だが、同記者は「大切なのはこれから」と断言。「つまり、焦点になるのはメジャーの投手たちが対策を施してきた時だ。それに対し、今度は彼がどう対応していくのか。もちろん、162試合で162本塁打というような非現実的な数字ではなくても、日本での実績に見合う打撃水準をメジャーでも保てるかどうかが問われる」とした。

また、同記者はオフシーズンを回顧。なぜ“弱小”ホワイトソックスが村上を獲得できたのか、という点についてもコメントした。

「オフシーズンが始まった時点では、フリーエージェント（FA）市場におけるムラカミの予想評価額は、実際にホワイトソックスと結んだ契約よりもはるかに高いものだった。しかし、空振りの多さへの懸念、守備への懸念などから獲得に迷う球団が争奪戦から撤退。結局、（ホワイトソックスが提示した）2年3400万ドルという契約に留まった。とはいえ、今のところは順調だ」とした。

今後のポイントとなるのは、相手に対策を施された時、それを上回るためにどのように対応していくのか、と語った同記者。適応力が成功するためのカギとした。