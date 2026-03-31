世界最大直径の高速鉄道用シールドマシン「領航号」が陸に上がることに成功―中国

中国が独自で開発した世界最大直径の高速鉄道用シールドマシン「領航号」は3月29日、長江水中区間11．18キロの工事任務を順調に完了し、2号シャフトの「点検修理ステーション」への正確な到着に一歩前進しました。2024年4月29日に上海市の崇明島を出発して以来、「領航号」は23カ月間の安全な掘削を経て、長江南岸の堤防を越え、江蘇省・太倉市に順調に到着し、陸に上がることに成功しました。

上海市崇明区と太倉市を結ぶ崇太長江トンネルの全長は14．25キロで、世界の高速鉄道シールドトンネルの掘削距離が最も長い（11．325キロ）、カッターヘッドの直径が最も大きい（15．4メートル）、水中で川を渡るトンネルの走行速度が最も速い（350キロ/時間）、長江の水中で最も深い（89メートル）トンネルで、トンネルが完成して運営されれば、高速鉄道が減速しないまま長江を通る快挙を実現することになります。

崇太長江トンネルの掘削工事に応用された「領航号」は、全長148メートル、総重量約4000トンで、世界最強のシステムであるI-TBMシステムを搭載し、高水圧シールシステム、長寿命主軸受け、耐摩耗性カッターヘッドなどの重要な装備を配置し、シールド倉内の圧力適応、掘削姿勢の自己巡航などの核心技術の全システムアルゴリズム制御下で無人化知能掘削を実現しました。（提供/CGTN Japanese）