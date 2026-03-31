通信会社を変えても同じ携帯電話の番号が使える「番号持ち運び制度」（ＭＮＰ）を使い、通信会社間の乗り換えを短期間で繰り返す利用者への対応が、携帯業界で課題となっている。

通信会社が契約時に出す最大２万円分のポイントなどの特典が、一部の利用者に集中しているとの批判があるためだ。総務省の有識者会議でも議論が進んでおり、今夏をめどに対策の是非をまとめる方針だ。（須永光、小林泰裕）

違約金との差額

電気通信事業法では、端末の購入を伴わない通信回線の契約時に、通信会社が最大２万円分のポイントを特典として出すことを認めている。一方、解約時の違約金の上限は１０００円となっており、ＭＮＰを使って短期間で乗り換えを繰り返せば、特典と違約金、月額利用料の差額が利益となる。

契約後、解約が早いほど利益を得られる仕組みのため、一部の利用者が利益目当てで短期間に乗り換えを繰り返している状況にある。関係者によると、他社に乗り換えた利用者の約３割が１年以内に再び別の携帯会社へ乗り換えている。契約翌日に解約する例も多いという。

３０日に開かれた総務省の有識者会議では、こうした現状について「長期の契約者にメリットがない市場になっている」など、何らかの規制が必要との意見が相次いだ。本来は携帯会社が利用者に幅広く還元すべき利益が、一部の利用者に集中しているとの主張だ。

「４社７００億円」

関係者によると、ポイント還元や販促などにかかる費用はＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク、楽天モバイルの大手４社で年間計７００億円規模に上る。

短期間で乗り換える利用者への対策に乗り出している社もあり、ＫＤＤＩは、一度特典を提供した利用者には再び付与しないようにしている。総務省内では「特典の付与をやめればよい」（幹部）との意見もあるが、顧客獲得競争の激しさから自主的な見直しは難しいのが現状だ。

ソフトバンクは２０２５年９月に特典目当てと思われる契約者への還元を抑制する方針に転換したが、２５年１０〜１２月期の契約数は前期比で約１０万件減少した。ある通信大手の担当者も「自助努力では限界がある」として、制度による規制を求めている。

バランス探る

総務省の有識者会議での議論で焦点の一つとなるのが、特典の分割付与を認めるかどうかだ。現在の制度では、サービスの継続利用を条件とした利益提供ができないため、特典は契約時に一括で提供する必要がある。この規制を緩和し、複数回に分けた特典の提供を可能にすることが対策案の一つに浮上している。

契約期間に応じて段階的に付与されれば、短期間での解約にはメリットがなくなる。このほか、解約時の違約金の上限引き上げや、２万円分となっているポイントなどの特典の提供額の上限引き下げなどの案も出ている。

３０日の有識者会議では、短期解約者に関する通信会社間での情報共有や、販売代理店への過度な獲得ノルマの見直しといった業界全体で自主的な対策を求める意見も出た。

もっとも、現在の乗り換えがしやすい環境は、２年間の契約継続を条件に通信料を割り引く「２年縛り」などの携帯大手による過度な顧客囲い込みを是正し、市場競争を促進するため、総務省が導入した経緯がある。規制を強めれば、料金やサービスの内容を理由にした乗り換えを妨げる可能性もあり、総務省の担当者も「過度な囲い込みと長期的な利用者獲得とのバランスを考えたい」と話している。