プロ野球・西武の郄橋光成投手が31日、翌日の今季初登板へ向けて意気込みました。

本拠地ベルーナドームで調整を行った郄橋投手。翌4月1日オリックス戦での今季初先発に「めちゃくちゃ楽しみ。やっと開幕できる」とやる気十分です。

前日はオリックスの応援歌が流れる中でマウンドに立ちイメージトレーニング。「相手のチャンステーマをずっと流していたら精神状況がちょっと乱れるので、すごくいい練習になるなと(笑)」と手応えを明かし、「今後もやっていこうかなというところ」と語りました。

今季は新球“スパイクジャイロ”を習得。「スイーパーのジャイロ版」という新球種に、「相手もどんどん成長してくるので現状維持で同じ事をしていてはいけない。僕自身も成長するためにガラッと変えるいいタイミング」と持ち球を増やした意図を明かしました。

MLBでは日本時間30日に今井達也投手がメジャー初登板。昨季までのチームメートが海の向こうで投げる姿に「スタートしたんだなと。いい刺激になるし、僕自身も何かしら刺激を与えられる存在でいられたらうれしい」と、自らも活躍することを誓いました。