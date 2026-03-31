2032年3月31日まで

埼玉県とIT大手、GMOインターネットグループは30日、さいたまスーパーアリーナの愛称が「GMOアリーナさいたま」に決まったと発表した。今年4月1日から2032年3月31日までで、命名権料は総額28億円（税抜）。GMOは陸上部が元日のニューイヤー駅伝で優勝し、青学大から黒田朝日も加入する。

埼玉県はさいたまスーパーアリーナの「バリューアップ・ネーミングライツパートナー」を公募。GMOインターネットグループがパートナー企業に決定した。

現在は改修のため休館中。命名権料は2026年度は5000万円だが、2027年度以降の5年は年5億5000万円で、総額28億円の大型契約となった。GMOインターネットグループもXで発表すると、「やることがすごいな」「たまアリからアリたまか！」などの声が寄せられた。

同社陸上部は今年元日のニューイヤー駅伝で初優勝。4月には箱根駅伝5区で驚異の区間新記録をマークした黒田朝日が、青学大から加入する。日本長距離界で最もホットなチームだ。

GMOアリーナの公式サイトでは、陸上部による県民参加型のランニング教室「GMOアリーナさいたま RUNNING LAB（仮称）」の定期開催も行うとしている。



（THE ANSWER編集部）