Samsungは、次期横折りスマートフォン「Galaxy Z Fold8」の通常モデルと並行して、「Galaxy Wide Fold」を開発中と噂されています。そんな中、公式CAD（設計図）に基づくとされるレンダリング画像が公開されました。

↑Galaxy Wide Foldは横幅が広く、縦に短くなると噂（画像はGalaxy Z Fold7。提供／Samsung）。

Galaxy Z Fold8は従来のような縦長のスタイルになると予想されていますが、Galaxy Wide Foldは横幅が広く、縦に短いデザインになると言われています。具体的には、Googleの初代Pixel FoldやOPPO Find N2に近いアスペクト比を採用する見通しです。

Android Headlinesの独占情報によれば、Galaxy Wide Foldの開発コード名は「H8」、モデル番号は「SM-F971U」とのことです。2026年の夏に、Galaxy Z Fold8と同時に発表される見込みとなっています。

今回公開されたレンダリング画像を確認すると、Galaxy S25 Edgeを縦に短くして2つ並べたような形状にも見えます。

ディスプレイサイズについては、カバーディスプレイが5.4インチ、メインディスプレイ（展開時）が7.6インチとされています。Galaxy Z Fold8（予想）の6.5インチと8インチという構成に比べると、画面の対角線は短いものの、横幅を広くすることで差別化が図られています。

本体サイズは、展開時が約123.9mm×161.4mm、折りたたみ時が約123.9mm×82.2mmになるとされています。これはPixel Foldよりも縦が約15mm短く、横が約3mm広いため、かなりコンパクトな印象になりそうです。

厚みに関しては、展開時が約4.9mm、折りたたみ時が約9.8mmで、カメラの突起を含めると約14.6mmになるとされています。Galaxy Z Fold7が展開時約4.5mm、折りたたみ時約8.9mmであることを踏まえると、わずかに厚くなるようです。

プロセッサには「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」が採用され、バッテリー容量は約5000mAh、有線での45W高速充電に対応すると予想されています。価格はGalaxy Z Fold7と同程度になると見られていますが、その分、背面カメラが1つ減らされデュアルカメラ構成になると示唆されています。

横幅のある画面はウェブサイトや動画の閲覧に適したデバイスになりそうですが、やはり最終的な価格が気になるところです。今後の続報に注目が集まります。

Source: Android Headlines

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