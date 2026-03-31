女優・井上和香(45)が30日、自身のインスタグラムを更新し、長女、長男と京都を訪れたことを報告した。



【写真】広っ！豪華な部屋はスペースたっぷり 親子3人で“試泊”

京都タワーをバックに子供たちとの3ショットを掲載。「久しぶりの京都 何年ぶり?4年ぶり!?月日が経つのが早過ぎて驚いてます。笑」とコメントした。2024年に誕生した息子にとっては初めての京都で、親戚に会ったのも初めてだったという。



さらに、3月にオープンしたばかりの「琥珀 アパートメントホテル京都」にオープン前に試泊させてもらったことも告白。ホテルの画像もたっぷりと掲載し「見てっ!スタンダードルームでこの広さ!落ち着いた空間で、ホッとできるお部屋 そして、テーブルにはお抹茶 お部屋でお抹茶が楽しめるなんて、さすが京都!」と興奮気味につづった。さらに「撮り忘れちゃったけど使い勝手のいいキッチンもあって、子連れファミリーにとって最高のホテル!!」と絶賛した。



夫の映画監督・飯塚健氏は同行していなかったようで「2人の子供を連れての旅行はハードルが高いと思ってましたが、ホテル選びでそのハードルは下げられることが分かりました」と“収穫あり”を強調。「京都に来たらまたお世話になるの確定!!」とコメントした。



井上は2012年に飯塚監督と結婚。15年7月に第1子女児、24年に第2子となる男児の出産を報告している。



（よろず～ニュース編集部）