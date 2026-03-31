大人気恋愛リアリティー番組の最新作「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン４（全９話）が、５月１日午後８時からＡｍａｚｏｎプライムビデオで独占配信されることが３１日、決まった。

人気恋愛リアリティー番組「バチェラー・ジャパン」の「男女逆転版」。一人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜いていく。

４代目のバチェロレッテは、シリーズ史上最年少となるモデルでインフルエンサーの平松里菜さん（２６）。７歳から２０歳までシンガポール、米ニューヨーク、英国で過ごしたトリリンガル。りんとした目元が印象的な、「次世代のスタイルアイコン」と呼ぶにふさわしい経歴と美貌（びぼう）の持ち主でもある。

解禁されたインタビュー映像では「客観的に見てもモテてきた」とちゃめっ気たっぷりに語る一方、グローバルな生活スタイルからか、「正式な交際経験がない」と意外な事実を告白する場面もあった。

自身の恋愛観には「心が広く、他人をジャッジしない人に惹（ひ）かれる」と告白。「私の直感は裏切らない」と断言するなど、自らの感性を信じ抜く、芯の強い一面を感じさせた。

旅の行方を見守るスタジオＭＣには引き続き、今田耕司、指原莉乃、山添寛が務める。初週は第１話から第４話までが配信される。