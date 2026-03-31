◆国際親善試合 イングランド―日本（３１日・ウェンブリースタジアム）

日本代表は３１日（日本時間４月１日未明）、ＦＩＦＡランク４位の強豪イングランドと対戦する。サッカーの母国とのアウェー戦は、世界一を目指す森保ジャパンにとってこの上ない腕試しの機会となる。

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イングランド代表を率いるのは、２４年１０月に就任したトーマス・トゥヘル氏。ドイツ人指揮官は過去にドルトムント、パリＳＧ、チェルシー、バイエルンなどを率いた実績があり、チェルシー時代の２０２０〜２１年シーズンには欧州ＣＬを制覇している名将だ。

２０１８年発足の森保ジャパンは、過去に欧州ＣＬを制した監督から４勝を挙げている。

カタールＷ杯ではフリック氏（バイエルンで１９〜２０年季ＣＬ優勝）率いるドイツ、ルイスエンリケ氏（バルセロナで１４〜１５年季ＣＬ優勝）のスペインを撃破。Ｗ杯後の第２次政権でもフリック氏のドイツを再び破って辞任に追い込むと、２５年にはアンチェロッティ氏（ＡＣミランで０２〜０３年季、０６〜０７年季、Ｒマドリードで１３〜１４年季、２１〜２２年季、２３〜２４年季ＣＬ優勝）のブラジルを親善試合で破った。

森保監督率いる日本代表の“名将討ち”が再び見られるか。試合は日本時間４月１日、午前３時４５分キックオフで行われる。