『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が開幕 シリーズ最年少26歳インフルエンサー「正式な交際経験がない」
人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が、5月1日午後8時よりPrime Videoで独占配信されることが決定した。新バチェロレッテはグローバルで活躍するシリーズ史上最年少26歳のトリリンガルのモデル・インフルエンサー・平松里菜。旅の行方を見守るスタジオMCに、今田耕司、指原莉乃、山添寛が再集結する。
【動画】『バチェラー6』“ラスト3”に直撃インタビュー！本編では話せなかった“裏話”を深掘り！
同番組は1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信された。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。
平松は7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごしたトリリンガル（3ヶ国語話者）であり、凛とした目元が印象的な、「次世代のスタイルアイコン」と呼ぶにふさわしい経歴と美貌の持ち主。
解禁されたインタビュー映像では、「客観的に見てもモテてきた」と、ちゃめっ気たっぷりに語る一方、グローバルな生活スタイルゆえに「正式な交際経験がない」と意外な事実を告白する場面も。「心が広く、他人をジャッジしない人に惹かれる」と恋愛観をのぞかせ、「私の直感は裏切らない」と断言するなど、シリーズ史上最年少ながらも自らの感性を信じ抜く、芯の強い一面を感じさせる。
同シーズンは全9話構成となり、初週は第1話から第4話までの計4話を一挙配信。スタジオMCは今田の続投が決定。『バチェラー・ジャパン』シーズン6でも絶妙な掛け合いを見せた指原、山添は『バチェロレッテ』シリーズ初参戦となる。過去シリーズからの確かな審美眼と、豊富な知識を基に鋭い考察でスタジオトークを繰り広げる。
新たな物語の舞台は、ほほ笑みの国・タイ。4代目バチェロレッテ・平松が人生で初めて向き合う、本気の愛――。シリーズ史上、かつてないほど“まっすぐで情熱的な真実の愛の行方”とは。
■インタビューコメント
▼今田耕司
ついにシーズン4！再び『バチェロレッテ・ジャパン』を見届けられるとは、本当に光栄です。今回の旅を象徴するのは、ずばり『信頼』という言葉。4代目バチェロレッテの平松さんは、若くして自分の芯をしっかり持っていて、その決断力には目を見張るものがあります。彼女が真実の愛をつかむ瞬間を全力で応援したいと思います。これまでのシーズンでは観られなかった驚きの展開に、ぜひご期待ください！
▼指原莉乃
『バチェロレッテ・ジャパン』にもスタジオMCとして参加できて、とてもうれしく感じてます。しかも今田さんと山添さんという安心のお2人と一緒に（笑）。4代目バチェロレッテの平松さんは、第1話が始まった瞬間から『美しい！麗しい！』と圧倒されました。その上品さが表情の端々に出ていて、うっとりして見てました。今回はシリーズ史上最年少ということで、フレッシュな感性が旅にどう影響するのかワクワクしていましたが、観終わった後は『恋愛したいなぁ』と素直に思えるほど素敵な物語でした。シリーズファンの方はもちろん、初めての方も絶対に引き込まれる、最高にロマンチックなシーズンになっています！
▼山添寛
ついに『バチェロレッテ・ジャパン』にまで参加させていただくことができてとても光栄です！『バチェロレッテ・ジャパン』は『バチェラー・ジャパン』とはまた全然違った面白さがあります！4代目バチェロレッテの平松さんは多方面にご活躍される才能あふれるインフルエンサーでもありながら、全く気取った感じがない。そのギャップが男性陣の本音を引き出していくんだなと感じました！正直、今回も最後まで結末が予測不能でした……。これぞ恋愛リアリティ番組の醍醐味、というシーンが満載なので、覚悟して観てください！
■Amazon MGMスタジオ ・ジャパン責任者のバディ・マリーニ氏コメント
日本中で愛され、熱狂的な支持を受けてきた『バチェロレッテ・ジャパン』の最新作を、プライム会員の皆様にお届けできることを大変うれしく思います。『バチェラー・ジャパン』シリーズの10作目となる本作は、初めてご覧になる方からこれまで見てきた方まで幅広いお客様の心を揺さぶる旅となっています。真実の愛を探す過程での葛藤、自分自身との向き合い方に寄り添いながら見守っていただきたいです。
【動画】『バチェラー6』“ラスト3”に直撃インタビュー！本編では話せなかった“裏話”を深掘り！
同番組は1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信された。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。
解禁されたインタビュー映像では、「客観的に見てもモテてきた」と、ちゃめっ気たっぷりに語る一方、グローバルな生活スタイルゆえに「正式な交際経験がない」と意外な事実を告白する場面も。「心が広く、他人をジャッジしない人に惹かれる」と恋愛観をのぞかせ、「私の直感は裏切らない」と断言するなど、シリーズ史上最年少ながらも自らの感性を信じ抜く、芯の強い一面を感じさせる。
同シーズンは全9話構成となり、初週は第1話から第4話までの計4話を一挙配信。スタジオMCは今田の続投が決定。『バチェラー・ジャパン』シーズン6でも絶妙な掛け合いを見せた指原、山添は『バチェロレッテ』シリーズ初参戦となる。過去シリーズからの確かな審美眼と、豊富な知識を基に鋭い考察でスタジオトークを繰り広げる。
新たな物語の舞台は、ほほ笑みの国・タイ。4代目バチェロレッテ・平松が人生で初めて向き合う、本気の愛――。シリーズ史上、かつてないほど“まっすぐで情熱的な真実の愛の行方”とは。
■インタビューコメント
▼今田耕司
ついにシーズン4！再び『バチェロレッテ・ジャパン』を見届けられるとは、本当に光栄です。今回の旅を象徴するのは、ずばり『信頼』という言葉。4代目バチェロレッテの平松さんは、若くして自分の芯をしっかり持っていて、その決断力には目を見張るものがあります。彼女が真実の愛をつかむ瞬間を全力で応援したいと思います。これまでのシーズンでは観られなかった驚きの展開に、ぜひご期待ください！
▼指原莉乃
『バチェロレッテ・ジャパン』にもスタジオMCとして参加できて、とてもうれしく感じてます。しかも今田さんと山添さんという安心のお2人と一緒に（笑）。4代目バチェロレッテの平松さんは、第1話が始まった瞬間から『美しい！麗しい！』と圧倒されました。その上品さが表情の端々に出ていて、うっとりして見てました。今回はシリーズ史上最年少ということで、フレッシュな感性が旅にどう影響するのかワクワクしていましたが、観終わった後は『恋愛したいなぁ』と素直に思えるほど素敵な物語でした。シリーズファンの方はもちろん、初めての方も絶対に引き込まれる、最高にロマンチックなシーズンになっています！
▼山添寛
ついに『バチェロレッテ・ジャパン』にまで参加させていただくことができてとても光栄です！『バチェロレッテ・ジャパン』は『バチェラー・ジャパン』とはまた全然違った面白さがあります！4代目バチェロレッテの平松さんは多方面にご活躍される才能あふれるインフルエンサーでもありながら、全く気取った感じがない。そのギャップが男性陣の本音を引き出していくんだなと感じました！正直、今回も最後まで結末が予測不能でした……。これぞ恋愛リアリティ番組の醍醐味、というシーンが満載なので、覚悟して観てください！
■Amazon MGMスタジオ ・ジャパン責任者のバディ・マリーニ氏コメント
日本中で愛され、熱狂的な支持を受けてきた『バチェロレッテ・ジャパン』の最新作を、プライム会員の皆様にお届けできることを大変うれしく思います。『バチェラー・ジャパン』シリーズの10作目となる本作は、初めてご覧になる方からこれまで見てきた方まで幅広いお客様の心を揺さぶる旅となっています。真実の愛を探す過程での葛藤、自分自身との向き合い方に寄り添いながら見守っていただきたいです。