【RIZIN】地元凱旋のK-1王者・朝久泰央「凶暴性、暴力的な強さを見せたい」萩原京平やBD選手との意外な交流秘話も
4月12日開催の『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（マリンメッセ福岡 A館）に参戦するK-1ライト級王者の朝久泰央が、25日放送のKBC九州朝日放送の情報番組『地元応援live #Wishプラス』に生出演し、地元・福岡大会をアピールした。
【試合動画】“現役フジテレビ社員”ウザ強ヨシヤ、2Rまで立つもKO負け 朝久泰央のハイキックで撃沈…
緊張しながらも生出演を終えた朝久に、改めて地元で開催されるRIZINへの思い、K-1王者としての意気込み、対戦相手のシンパヤック・ハマジム、そしてRIZINファイターとの交流などについて語ってもらった。
■地元の盛り上がりを体感「軽トラを押している時も学生たちが集まって応援してくれる」
――本日は地元のKBC（九州朝日放送）でのテレビ出演でしたが、収録を終えた感想を聞かせてください。
【朝久】地元のアットホーム感に力をもらいました。アナウンサーの方にキックをしたのも、面白かったのではないかと思います（笑）。
――RIZINの魅力を伝えられた自信はありますか？
【朝久】あります、たぶん大丈夫だと思います。地元の盛り上がりを感じていて、どこへ行っても「頑張ってください」と声をかけられますし、トレーニングで軽トラを押している時も学生たちが集まって応援してくれるので、とても力になります。
――RIZINに参戦してから意識が変わったことや。逆に貫こうと思ったことはありますか？
【朝久】「K-1のチャンピオン」としての誇りを持って戦うという団体愛は変わりません。一方で、ブラックローズの仲間と一緒に戦うことで、仲間を大切にすることを改めて学びましたし、RIZINファイター一人ひとりの熱量の高さも強く感じました。
――RIZINには今回で3度目の参戦になりますが、今回は地元福岡での開催となります。やはり地元での参戦というのはこれまで以上に気合は入りますか？
【朝久】地元で気合が入るというのもありますが、K-1所属としてRIZINに出ることで、RIZINさんのスケールの大きさを感じられる楽しみの方が大きいですね。
――地元での試合は、K-1も含めて久しぶりですか？
【朝久】去年の7月に試合をしたので、ちょうど10ヶ月ぶりくらいになります。
――今回はK-1の王者となってRIZINに戻ってきました。王者として参戦することに、これまでとは違う緊張感はありますか？
【朝久】緊張感が変わることはないです。チャンピオンになる前から「自分が負けたらK-1が終わる」というプレッシャーを背負って参戦してきたので、王者になったからといって、そのプレッシャーをさらに超えるようなことはありません
――対戦相手のシンパヤック選手について、映像を見たり対策を練ったりといった準備は十分に行えていますか？
【朝久】自分たちの道場は「対策をする」スタイルではなく、自分の強さを高めることに重きを置いています。相手の映像を見た限りでは、テクニックもキャリアもあり、一撃の威力もあるので、皆が思っているような簡単な相手ではないと警戒しています。
――今回の試合では、どのようなファイトを期待してほしいですか？
【朝久】今のRIZINの選手にはないような、凶暴性というか、暴力的な強さを見せたいと思っています。
■地元だからこそ味わえる、最高のリカバリー飯 福岡のおすすめスポットも紹介
――地元の福岡での開催ですが、計量後のリカバリーなどでよく食べる「地元飯」のようなものはありますか？
【朝久】地元飯というより、母の「かよこ飯」です。普段は試合の時に東京や海外へ行くのでそちらでリカバリーしますが、地元ならではのうれしさは、やはり母のご飯が食べられることですね。
――試合に勝った後に食べるのも、やはり「かよこ飯」ですか？ それとも別のご褒美飯がありますか？
【朝久】これもやっぱり帰ってからの「かよこ飯」です。僕は豚汁と金平（きんぴら）が好きなので、「勝って帰るからよろしくね」といつもお願いしています。
――観光で福岡に来る方におすすめのスポットはありますか？
【朝久】「朝久道場」じゃないですかね（笑）。今のタイの施設は進化していますが、昔のタイや昭和時代を彷彿とさせる道場です。あとは小郡にある、通称「カエル寺」と言われている如意輪寺（にょいりんじ）もおすすめのスポットです。
――福岡の場所で、思い出のエピソードなどはありますか？
【朝久】学生時代は格闘技一筋だったので、勉強の方は神様に頼ろうと、毎年「太宰府天満宮」にお守りを買いに行っていました。おかげさまで、無事に卒業できるくらいの成果はありました（笑）。
――縁のあるRIZINファイターはいますか？
【朝久】全く接点がないと思われがちですが、萩原京平選手とは会場で会った時に声をかけてくれたりします。平本蓮選手が福岡に来た時には、肉ごぼう天うどんがおすすめのうどん屋や、三日月屋のクロワッサンを教えたりしました。
――萩原選手と交流ができたきっかけは？
【朝久】最初は去年5月の『RIZIN男祭り』か、その前の年の大みそかの時に、共通のプライベートの知り合いを通じて僕からあいさつしたのがきっかけです。それ以来、僕の試合後に控室まで来て「俺もそれに続くからね」と声をかけてくれたりして、仲良くさせてもらっています。
――『RIZIN男祭り』で対戦したウザ強ヨシヤ選手とも交流があるんですよね？
【朝久】はい、試合後に「ご飯行こうよ」と言っていただいて、東京へ行った時に二人きりで焼肉に行きました。その時、お土産にメッセージ付きの「博多通りもん」を渡したら、お返しにキッコーマンの高級な醤油をいただきました。
――東京へ行く際はいつも手書きメッセージを添えた「博多通りもん」を持参されていますが、やはりおすすめですか？
【朝久】そうですね。「世界一売れた」というギネス記録も見たことがありますし、何より自分が好きなので、一番のものを渡したいと思っています。父の教えもあり、誰にでも同じものをただ渡すのではなく、一人ひとりに自分の思いをメッセージとして書いて渡すようにしています。
■賛否両論のBreakingDownは「あり派」芦澤竜誠に勝利した井原良太郎とも交流
――『RIZIN』に続いて、6月には『BreakingDown』も福岡でも開催されます。賛否あるイベントですが、朝久選手の評価は？
【朝久】僕は全然「あり派」です。1分間の戦いにプロ意識を持っている選手も多いですし、見下すばかりではなく、一部のプロ選手は自分たちの力の無さを認めるところは認めて、互いに高め合っていけたらと思います。
――交流のある選手はいますか？
【朝久】井原良太郎くんとは、彼らがK-1に来た時に乱闘騒ぎがあり、それを僕が止めたのがきっかけでやり取りが始まりました。先日の芦澤竜誠選手との試合後には「泰央くんに勝利をつなげました」というメッセージも送ってもらいました。
――最後に、試合へ向けての意気込みをお願いします！
【朝久】K-1チャンピオンとして、朝久泰央として、RIZINの舞台でしっかり大暴れして強さを知らしめてやろうと思います。必ず倒して勝ちます。応援よろしくお願いします！
●『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』
対戦カード
・フェザー級タイトルマッチ
ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. 久保優太
・バンタム級タイトルマッチ
ダニー・サバテロ vs. 後藤丈治
・ライト級 堀江圭功 vs. パトリッキー・ピットブル
・フライ級 神龍誠 vs. エンカジムーロ・ズールー
・スーパアトム級 浜崎朱加 vs. ナターシャ・クジュティナ
・フェザー級 摩嶋一整 vs. ジェームズ・ギャラガー
・フェザー級 萩原京平 vs. アバイジャ・カレオ・メヘウラ
・バンタム級 福田龍彌 vs. アジズベク・テミロフ
・66キロ／キックルール 朝久泰央 vs. シンパヤック・ハマジム
・ライト級 ヌルハン・ズマガジー vs. 天弥
・フライ級 本田良介 vs. 火の鳥
・バンタム級 井上聖矢 vs. 宮川日向
OPENING FIGHT／八尋大輝 vs. 岡本瞬
OPENING FIGHT／山崎鼓大 vs. 有松朋晃
OPENING FIGHT／大木良太 vs. 荒井銀二
OPENING FIGHT／今村流星 vs. YU-KI
【ABEMA、U-NEXTなどPPVチケット発売中】
【試合動画】“現役フジテレビ社員”ウザ強ヨシヤ、2Rまで立つもKO負け 朝久泰央のハイキックで撃沈…
緊張しながらも生出演を終えた朝久に、改めて地元で開催されるRIZINへの思い、K-1王者としての意気込み、対戦相手のシンパヤック・ハマジム、そしてRIZINファイターとの交流などについて語ってもらった。
――本日は地元のKBC（九州朝日放送）でのテレビ出演でしたが、収録を終えた感想を聞かせてください。
【朝久】地元のアットホーム感に力をもらいました。アナウンサーの方にキックをしたのも、面白かったのではないかと思います（笑）。
――RIZINの魅力を伝えられた自信はありますか？
【朝久】あります、たぶん大丈夫だと思います。地元の盛り上がりを感じていて、どこへ行っても「頑張ってください」と声をかけられますし、トレーニングで軽トラを押している時も学生たちが集まって応援してくれるので、とても力になります。
――RIZINに参戦してから意識が変わったことや。逆に貫こうと思ったことはありますか？
【朝久】「K-1のチャンピオン」としての誇りを持って戦うという団体愛は変わりません。一方で、ブラックローズの仲間と一緒に戦うことで、仲間を大切にすることを改めて学びましたし、RIZINファイター一人ひとりの熱量の高さも強く感じました。
――RIZINには今回で3度目の参戦になりますが、今回は地元福岡での開催となります。やはり地元での参戦というのはこれまで以上に気合は入りますか？
【朝久】地元で気合が入るというのもありますが、K-1所属としてRIZINに出ることで、RIZINさんのスケールの大きさを感じられる楽しみの方が大きいですね。
――地元での試合は、K-1も含めて久しぶりですか？
【朝久】去年の7月に試合をしたので、ちょうど10ヶ月ぶりくらいになります。
――今回はK-1の王者となってRIZINに戻ってきました。王者として参戦することに、これまでとは違う緊張感はありますか？
【朝久】緊張感が変わることはないです。チャンピオンになる前から「自分が負けたらK-1が終わる」というプレッシャーを背負って参戦してきたので、王者になったからといって、そのプレッシャーをさらに超えるようなことはありません
――対戦相手のシンパヤック選手について、映像を見たり対策を練ったりといった準備は十分に行えていますか？
【朝久】自分たちの道場は「対策をする」スタイルではなく、自分の強さを高めることに重きを置いています。相手の映像を見た限りでは、テクニックもキャリアもあり、一撃の威力もあるので、皆が思っているような簡単な相手ではないと警戒しています。
――今回の試合では、どのようなファイトを期待してほしいですか？
【朝久】今のRIZINの選手にはないような、凶暴性というか、暴力的な強さを見せたいと思っています。
■地元だからこそ味わえる、最高のリカバリー飯 福岡のおすすめスポットも紹介
――地元の福岡での開催ですが、計量後のリカバリーなどでよく食べる「地元飯」のようなものはありますか？
【朝久】地元飯というより、母の「かよこ飯」です。普段は試合の時に東京や海外へ行くのでそちらでリカバリーしますが、地元ならではのうれしさは、やはり母のご飯が食べられることですね。
――試合に勝った後に食べるのも、やはり「かよこ飯」ですか？ それとも別のご褒美飯がありますか？
【朝久】これもやっぱり帰ってからの「かよこ飯」です。僕は豚汁と金平（きんぴら）が好きなので、「勝って帰るからよろしくね」といつもお願いしています。
――観光で福岡に来る方におすすめのスポットはありますか？
【朝久】「朝久道場」じゃないですかね（笑）。今のタイの施設は進化していますが、昔のタイや昭和時代を彷彿とさせる道場です。あとは小郡にある、通称「カエル寺」と言われている如意輪寺（にょいりんじ）もおすすめのスポットです。
――福岡の場所で、思い出のエピソードなどはありますか？
【朝久】学生時代は格闘技一筋だったので、勉強の方は神様に頼ろうと、毎年「太宰府天満宮」にお守りを買いに行っていました。おかげさまで、無事に卒業できるくらいの成果はありました（笑）。
――縁のあるRIZINファイターはいますか？
【朝久】全く接点がないと思われがちですが、萩原京平選手とは会場で会った時に声をかけてくれたりします。平本蓮選手が福岡に来た時には、肉ごぼう天うどんがおすすめのうどん屋や、三日月屋のクロワッサンを教えたりしました。
――萩原選手と交流ができたきっかけは？
【朝久】最初は去年5月の『RIZIN男祭り』か、その前の年の大みそかの時に、共通のプライベートの知り合いを通じて僕からあいさつしたのがきっかけです。それ以来、僕の試合後に控室まで来て「俺もそれに続くからね」と声をかけてくれたりして、仲良くさせてもらっています。
――『RIZIN男祭り』で対戦したウザ強ヨシヤ選手とも交流があるんですよね？
【朝久】はい、試合後に「ご飯行こうよ」と言っていただいて、東京へ行った時に二人きりで焼肉に行きました。その時、お土産にメッセージ付きの「博多通りもん」を渡したら、お返しにキッコーマンの高級な醤油をいただきました。
――東京へ行く際はいつも手書きメッセージを添えた「博多通りもん」を持参されていますが、やはりおすすめですか？
【朝久】そうですね。「世界一売れた」というギネス記録も見たことがありますし、何より自分が好きなので、一番のものを渡したいと思っています。父の教えもあり、誰にでも同じものをただ渡すのではなく、一人ひとりに自分の思いをメッセージとして書いて渡すようにしています。
■賛否両論のBreakingDownは「あり派」芦澤竜誠に勝利した井原良太郎とも交流
――『RIZIN』に続いて、6月には『BreakingDown』も福岡でも開催されます。賛否あるイベントですが、朝久選手の評価は？
【朝久】僕は全然「あり派」です。1分間の戦いにプロ意識を持っている選手も多いですし、見下すばかりではなく、一部のプロ選手は自分たちの力の無さを認めるところは認めて、互いに高め合っていけたらと思います。
――交流のある選手はいますか？
【朝久】井原良太郎くんとは、彼らがK-1に来た時に乱闘騒ぎがあり、それを僕が止めたのがきっかけでやり取りが始まりました。先日の芦澤竜誠選手との試合後には「泰央くんに勝利をつなげました」というメッセージも送ってもらいました。
――最後に、試合へ向けての意気込みをお願いします！
【朝久】K-1チャンピオンとして、朝久泰央として、RIZINの舞台でしっかり大暴れして強さを知らしめてやろうと思います。必ず倒して勝ちます。応援よろしくお願いします！
●『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』
対戦カード
・フェザー級タイトルマッチ
ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. 久保優太
・バンタム級タイトルマッチ
ダニー・サバテロ vs. 後藤丈治
・ライト級 堀江圭功 vs. パトリッキー・ピットブル
・フライ級 神龍誠 vs. エンカジムーロ・ズールー
・スーパアトム級 浜崎朱加 vs. ナターシャ・クジュティナ
・フェザー級 摩嶋一整 vs. ジェームズ・ギャラガー
・フェザー級 萩原京平 vs. アバイジャ・カレオ・メヘウラ
・バンタム級 福田龍彌 vs. アジズベク・テミロフ
・66キロ／キックルール 朝久泰央 vs. シンパヤック・ハマジム
・ライト級 ヌルハン・ズマガジー vs. 天弥
・フライ級 本田良介 vs. 火の鳥
・バンタム級 井上聖矢 vs. 宮川日向
OPENING FIGHT／八尋大輝 vs. 岡本瞬
OPENING FIGHT／山崎鼓大 vs. 有松朋晃
OPENING FIGHT／大木良太 vs. 荒井銀二
OPENING FIGHT／今村流星 vs. YU-KI
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