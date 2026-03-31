サンド＆キスマイ、互いに“気になる”コト「危機的状況になったことはある？」「稽古ってどれくらいする？」
サンドウィッチマンとKis-My-Ft2（千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣）が出演するテレビ朝日系『サンド＆キスマイの気になるマン』（毎週月曜 後8：00※一部地域を除く）が4月6日からスタートする（初回放送は後8：40）。このほど初回収録を終え、囲み取材に参加した。2017年10月に深夜番組として始まり19年に月曜ゴールデン帯に放送されていた『10万円でできるかな』からタッグを組み、すっかり気心知れた2組が、それぞれ“気になること”を明かした。
【画像】タイトルがリニューアルされた『サンド＆キスマイの気になるマン』
二階堂は「サンドさんは本当に仲が良くて…裏でもこのまま。2人の関係が危機的状況になったことはあるんですか」と疑問をぶつけると、富澤は「ないです」とキッパリ否定。藤ヶ谷は「ずっと一緒ですか？もめてたことは？」と深堀りすれば、伊達は「そりゃ、世に出る前は“もう解散したほうがいいかな”とかはありましたけどそれくらいです」と円満ぶりを披露する。
さらに伊達は「2人でひとつのことをやるのがコンビなのでケンカしていたら、それができない」とし、もし意見が割れた場合も、富澤は「“じゃあそれやってみようか”になる」と説明。だが、富澤は「ネタとかは2人で爆笑しながら“これおもしろいじゃん”となったネタがだいたいスベる」と告白。伊達は「2人で笑いながら“これだな！新しい形できた！”って盛り上がった時に限って、お客さんの前では、だだスベりする（笑）」と仲良しだからこその失敗談も明かした。
一方、サンドから伊達が「稽古ってどれくらいするの？曲によって振り付けが違うし、歌詞もちゃんと覚える必要がある。それぞれ、みんな仕事もあるから集まって合わせられる日も限られているよね」と質問。宮田が「シングルでは単体で覚えたりするけどライブだとアルバム全体でごっそり新規で覚えないといけないので1曲1日くらいのペースですね」と回答。「それは忘れないの？」と驚く伊達に、宮田は「忘れます！（笑）でも、積み重ねていくとだいたい覚えられます」と話した。
■2組で久々にロケに行くならハワイor温泉旅行？
同番組では、キスマイが少し変わった人々や知られざる日本の魅力を独自視点で次々と発掘していく内容。“日本通芸人”であるサンドも思わず仰天するような、知られざる日本の魅力を通して、視聴者を元気にしていく。『10万円』で培った“圧倒的な独自調査力”を武器に、全国津々浦々でオリジナリティーあふれるロケ取材を敢行しながら、まだ見つかっていない“気になる人”を次々と発掘・直撃していく。
2組でやってみたいことを聞かれると伊達は「キスマイのようなスーパースターがロケをするだけでも絵力がすごい。でも我々もロケをやりたいな」と意欲をみせると、玉森は「一緒に全然やれてないですよね？」と寂しそう。
伊達は「やっぱりハワイに行きたい。あと温泉にも行きたい。世間が気になってくれたら（ロケに行ける）…」ともはや遊ぶ気満々かと思いきや、二階堂は「キスマイとサンドさんがハワイをどう楽しむか気になる（笑）」といい、藤ヶ谷も「温泉なら泉質とか食事も気になりますもんね」と納得。富澤も「お土産なにがあるかなとかも気になりますよね」と力説した。
この他にも藤ヶ谷は「うまい棒とか雪見だいふくの出来上がった瞬間が食べたいです」と“瞬間食い”企画を提案。千賀は「最近気になるのは、同じ年、同じ日に生まれた人の人生って似てるのか。統計学ってあるじゃないですか。同じ日に生まれた人を10人集めて、どんな人生なのか共通点を見つける」、横尾は「苗字の由来。家系図とか家紋とか自分はどうなんだろうって思うんです。それこそ珍しい“玉森”の由来とか。名前の由来は聞くけど苗字は聞かないので気になります」と次々にやりたい企画案で盛り上がる。
伊達は「テレビの前の皆さんが食いつくようなことを探したいですよね。牛乳が好きで飲みますけど、そんなに牛っていますかね…。全国のスーパーにあって給食にもあって…あんなに牛乳があるけど、牛いる？」と身近な“気になる”を明かせば富澤が「それなら、あんなに手羽先とかチキンとか食べてるのにそんなに鶏っている？」、横尾は「でも樹木も…」、藤ヶ谷も「それなら水もそうじゃないですか」と話は尽きなかった。
二階堂は「サンドさんは本当に仲が良くて…裏でもこのまま。2人の関係が危機的状況になったことはあるんですか」と疑問をぶつけると、富澤は「ないです」とキッパリ否定。藤ヶ谷は「ずっと一緒ですか？もめてたことは？」と深堀りすれば、伊達は「そりゃ、世に出る前は“もう解散したほうがいいかな”とかはありましたけどそれくらいです」と円満ぶりを披露する。
さらに伊達は「2人でひとつのことをやるのがコンビなのでケンカしていたら、それができない」とし、もし意見が割れた場合も、富澤は「“じゃあそれやってみようか”になる」と説明。だが、富澤は「ネタとかは2人で爆笑しながら“これおもしろいじゃん”となったネタがだいたいスベる」と告白。伊達は「2人で笑いながら“これだな！新しい形できた！”って盛り上がった時に限って、お客さんの前では、だだスベりする（笑）」と仲良しだからこその失敗談も明かした。
一方、サンドから伊達が「稽古ってどれくらいするの？曲によって振り付けが違うし、歌詞もちゃんと覚える必要がある。それぞれ、みんな仕事もあるから集まって合わせられる日も限られているよね」と質問。宮田が「シングルでは単体で覚えたりするけどライブだとアルバム全体でごっそり新規で覚えないといけないので1曲1日くらいのペースですね」と回答。「それは忘れないの？」と驚く伊達に、宮田は「忘れます！（笑）でも、積み重ねていくとだいたい覚えられます」と話した。
■2組で久々にロケに行くならハワイor温泉旅行？
同番組では、キスマイが少し変わった人々や知られざる日本の魅力を独自視点で次々と発掘していく内容。“日本通芸人”であるサンドも思わず仰天するような、知られざる日本の魅力を通して、視聴者を元気にしていく。『10万円』で培った“圧倒的な独自調査力”を武器に、全国津々浦々でオリジナリティーあふれるロケ取材を敢行しながら、まだ見つかっていない“気になる人”を次々と発掘・直撃していく。
2組でやってみたいことを聞かれると伊達は「キスマイのようなスーパースターがロケをするだけでも絵力がすごい。でも我々もロケをやりたいな」と意欲をみせると、玉森は「一緒に全然やれてないですよね？」と寂しそう。
伊達は「やっぱりハワイに行きたい。あと温泉にも行きたい。世間が気になってくれたら（ロケに行ける）…」ともはや遊ぶ気満々かと思いきや、二階堂は「キスマイとサンドさんがハワイをどう楽しむか気になる（笑）」といい、藤ヶ谷も「温泉なら泉質とか食事も気になりますもんね」と納得。富澤も「お土産なにがあるかなとかも気になりますよね」と力説した。
この他にも藤ヶ谷は「うまい棒とか雪見だいふくの出来上がった瞬間が食べたいです」と“瞬間食い”企画を提案。千賀は「最近気になるのは、同じ年、同じ日に生まれた人の人生って似てるのか。統計学ってあるじゃないですか。同じ日に生まれた人を10人集めて、どんな人生なのか共通点を見つける」、横尾は「苗字の由来。家系図とか家紋とか自分はどうなんだろうって思うんです。それこそ珍しい“玉森”の由来とか。名前の由来は聞くけど苗字は聞かないので気になります」と次々にやりたい企画案で盛り上がる。
伊達は「テレビの前の皆さんが食いつくようなことを探したいですよね。牛乳が好きで飲みますけど、そんなに牛っていますかね…。全国のスーパーにあって給食にもあって…あんなに牛乳があるけど、牛いる？」と身近な“気になる”を明かせば富澤が「それなら、あんなに手羽先とかチキンとか食べてるのにそんなに鶏っている？」、横尾は「でも樹木も…」、藤ヶ谷も「それなら水もそうじゃないですか」と話は尽きなかった。