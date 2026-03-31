日曜劇場『下剋上球児』など出演の階晴紀、太田プロ退所→しばらくフリーで活動 父親は中道・階猛議員
TBS系日曜劇場『下剋上球児』などに出演し、中道改革連合の階猛氏（59）の次男としても知られる俳優の階晴紀（26）が31日、自身のインスタグラムを更新。所属していた太田プロダクションを退所したことを報告した。
【画像】階晴紀の父親・階猛氏（写真右）
「ご報告」と題し、「本日3月31日付けで、太田プロダクションを退所いたしました。芸人を志して養成所に通い始めた5年前から今日に至るまで、大きな実績があるわけでもない私が諦めずに活動を続けてこられたのは、支えてくださった事務所の方々、切磋琢磨した仲間、そして何より応援してくださる皆様のお陰です」と感謝をつづった。
また「“これまで”と“これから”のキャリアと向き合い、『環境を変えてリスタートし、活動の幅を広げたい』という想いから、今回の決断に至りました」といきさつを説明。「しばらくはフリーで活動しますが、『今後のこと』については近日中に発表させていただく予定です」とし、「環境が変わっても、階晴紀をご贔屓くださいますと幸いです。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします」と伝えた。
階晴紀は、1999年8月4日生まれ。2023年放送のTBS系日曜劇場『下剋上球児』観月役などに出演。25年には、JJモデルオーディション「JーBOY2025」に出場し、ファイナリストに選ばれた。
また、階猛氏のYouTube「しなたけしチャンネル」では、親子共演も果たしており、「めっちゃイケメン」「そっくり」など話題を集めていた。
【画像】階晴紀の父親・階猛氏（写真右）
「ご報告」と題し、「本日3月31日付けで、太田プロダクションを退所いたしました。芸人を志して養成所に通い始めた5年前から今日に至るまで、大きな実績があるわけでもない私が諦めずに活動を続けてこられたのは、支えてくださった事務所の方々、切磋琢磨した仲間、そして何より応援してくださる皆様のお陰です」と感謝をつづった。
階晴紀は、1999年8月4日生まれ。2023年放送のTBS系日曜劇場『下剋上球児』観月役などに出演。25年には、JJモデルオーディション「JーBOY2025」に出場し、ファイナリストに選ばれた。
また、階猛氏のYouTube「しなたけしチャンネル」では、親子共演も果たしており、「めっちゃイケメン」「そっくり」など話題を集めていた。