◇プロ野球パ・リーグ 楽天-ソフトバンク(31日、楽天モバイルパーク)

楽天の先発・前田健太投手が、5回途中までで83球を投げ2失点で降板しました。11年ぶりのNPBのマウンドとなりましたが、５つの四球を出すなどピンチの連続。それでも2失点におさえる粘りのピッチングを披露しました。

今季から楽天に所属する前田投手は、初回は三者凡退におさえる上々の立ち上がりをみせます。しかし2回以降は毎回ランナーを背負いながらの粘りのピッチングに。

2回は先頭からヒット、四球、ヒットで無死満塁のピンチを招くと、後続をサードライナーに打ち取り、飛び出した三塁ランナーもアウトにするダブルプレーで2死までくると、最後は空振り三振に切って落として無失点でしのぎます。

また味方打線に1点を先制してもらった直後の3回は、1死からヒットを許し、さらに四球で1死1、2塁のピンチを背負います。この場面では、2死となった後に柳田悠岐選手にタイムリーを浴び同点とされますが、後続は抑え追加点を許さず。

続いて4回には先頭から四球とヒット、1死後に再び四球を与え、1死満塁の危機に。続く周東佑京選手には、レフト深くまで打球を運ばれ、犠牲フライで勝ち越しを許しますが、ここも粘りのピッチングで後続の近藤健介選手をファーストゴロに抑え、最少失点で投げ終えました。

5回のマウンドにも上がった前田投手。しかし制球が定まらず先頭打者にストレートの四球を与えると、ここで交代となりました。

この日は5回途中83球、5安打4奪三振5四球2失点という内容でした。