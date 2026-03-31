ご飯を早く食べ終えてしまった犬が見せた、思わずクスッとしてしまう行動がTikTokで話題になっています。投稿したのは、イタリアングレーハウンドのかいちゃん・うみくん、マルプーのふうちゃんと暮らしている「ドッグ・ミルクゥ・スカイ」さん。投稿から4.4万回以上再生され、「だんだん近くに来るの笑うｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：ご飯を早く食べ過ぎてしまった犬→他のワンコの食事中に…『自分は食べてない』まさかの態度と表情】

かいちゃん、ご飯食べたよね？

登場するのは、イタリアングレーハウンドのかいちゃん・うみくん、マルプーのふうちゃん。とある日のご飯の時間、ふうちゃんがご飯を食べていると、熱い視線を送り続けるかいちゃんの姿があったとか。

まだご飯を食べていないのかと思いきや、実はもう食べた後なんだそう！かいちゃんは、ご飯を食べるのが早いんだとか。「まだ食べていないよ？」と雰囲気を醸し出しながら、ふうちゃんを見つめているのでした。

ふうちゃんが食べているご飯が気になる

後ろでは、うみくんがご飯を食べずに遊んでいたといいます。目の前に手つかずのフードボウルがあるのに、かいちゃんは目もくれず、ひたすらふうちゃんが食べる姿だけを見つめていたんだそう。

うみくんのご飯を食べないのはお利口さんですが、ふうちゃんが食べているご飯は気になる様子だったとか。自分が食べたご飯より、美味しそうに見えたのでしょうか。

無言の圧をかけ続ける

ふうちゃんがゆっくり味わっていると、かいちゃんの距離が少しずつ縮まっていったそう。気づけばふうちゃんの真横まで近づき、至近距離から熱い視線を送っていたといいます。

どれだけ近づいても奪おうとはせず、ただひたすら見つめ続けていたんだそう。最後まで諦めきれない、かいちゃんの食いしん坊魂があふれた、少し切ないお食事タイムの風景なのでした。

この投稿には「自分の以外は食べないのえらいね」「まだ貰ってなくて我慢してます感がｗ」「曲も相まって切なかわいい」「早食い防止皿で早食いｗ」など、かいちゃんの悲壮感漂う演技っぷりに笑いが起こっています。

投稿者の「ドッグ・ミルクゥ・スカイ」さんのアカウントでは、個性豊かな3匹の賑やかな日常がたくさん投稿されています。個性豊かな3匹から目が離せませんよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ドッグ・ミルクゥ・スカイ」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。