飼い主さんが少し移動したら、足元にお座りしていた赤ちゃん犬も動いて…？あまりにも尊い光景に悶絶する人が続出し、投稿は記事執筆時点で439万回再生を突破。「可愛すぎて声出た」「たまらん」といった声が寄せられています。

【動画：飼い主の足元でお座りする『赤ちゃん犬』→何度も見たくなる『尊すぎる動き』】

足元でお座りする赤ちゃん犬

TikTokアカウント「amochan_amore」に投稿されたのは、チワワの「アモ」ちゃんが赤ちゃんだった頃の尊い光景です。この日、アモちゃんは立っている飼い主さんの足元にちょこんとお座りしていました。

その体はあまりにも小さくて、まるでお人形のよう…！また首が疲れてしまいそうなほど思い切り上を向いて、飼い主さんのお顔をじーっと見上げているところにもキュンとします。

尊すぎる動きに悶絶！

飼い主さんが少しだけ横にズレてみても、視線を外さずにじーっと見つめ続けるアモちゃん。そしてお座りしたまま手足を動かしたかと思うと、体の向きを変えながら飼い主さんの方へちょこちょこ…と移動したとか。可愛すぎる動きに、思わずニヤけてしまいます！

その後もアモちゃんは「少しも離れたくない」とばかりに、飼い主さんが右に移動すれば右へちょこちょこ…、左に移動すれば左へちょこちょこ…とついてきたそう。飼い主さんが大好きなのだということが伝わってきて、たまらなく愛おしいですね。もちろん飼い主さんも、キュンキュンしてしまったそうですよ。

この投稿には「何この天使」「可愛すぎてキュン死しちゃいそう」「上目遣いは破壊力ヤバい」「すこぶる癒されました」といったコメントが寄せられ、アモちゃんの尊い動きに悶絶する人が続出することとなりました。

大人になった姿も可愛すぎる

投稿から数年が経ち、現在のアモちゃんは見違えるほど大人っぽくなっています。しかし赤ちゃんの頃と変わらず甘えん坊で可愛くて、飼い主さんはずっとメロメロになっているよう。きっとこれからもアモちゃんはその愛くるしさで、人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

アモちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「amochan_amore」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「amochan_amore」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。