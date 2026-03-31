4月3日から5日まで横浜で開催される都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）が、誰もがエンタテインメントに触れ、感動を分かち合えるインクルーシブなイベントを目指したアクセシビリティとして、新たに3施策を展開する。

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1つ目は、Kアリーナ横浜 CENTRAL STAGE内での次世代Bluetooth機能『Auracast（オーラキャスト）』を活用した、視覚障がい者向けのライブ音声ガイド。Kアリーナ横浜で開催するCENTRAL STAGEの公演で、次世代Bluetoothの機能『Auracast』を活用した音声ガイド施策を行う。Auracastおよびソニー株式会社製の対応ワイヤレスヘッドホンとスマートフォンを通じてライブの実況音声を聴くことができ、「ステージ上のアーティストや会場の演出を把握したい」、「ライブならではの瞬間を感じたい」、「観客との一体感に入りたい」といった視覚障がいのある方もステージ上の状況や演出を把握しながら音楽ライブを楽しむことが可能になるという。対応ヘッドホンの外音取り込み機能により、ライブの臨場感あふれる音をそのまま楽しみながら、最適なタイミングで会場の状況を音声でガイドする。

2つ目は、Kアリーナ横浜 CENTRAL STAGE内でのライブ体験型カームダウンブース試験導入。感覚過敏のある方や混雑が苦手な方に向けた、エンタテインメント体験を途切れさせない新しい鑑賞の選択肢を提供する。

ソニーグループ株式会社（ソニーグループ）のデザイン部門であるクリエイティブセンター、乃村工藝社 未来創造研究所、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ（SMS）の3社が、音楽ライブにおける新たな鑑賞体験の試験導入として『ライブ体験型カームダウンブース』を、Kアリーナ横浜で開催するCENTRAL STAGE内に設置する。音楽関連のイベントにおいて、ライブ体験型カームダウンブース設置および新しいアーティストグッズとして定義したセンサリーバッグの貸し出しを行う取り組みは国内初の試みだ。

同プロジェクトは、合同会社Ledesone（レデソン）の協力のもと、発達障がいや感覚過敏のある方100名に行ったアンケートを起点に誕生。今後始めたいエンタテインメント体験として「ライブやコンサートに行くこと」が上位に挙がった一方、「ライブの熱気を感じたいが、刺激が強すぎて楽しめなかった」、「途中で休憩できるスペースがない」という声も多く寄せられた。

従来のカームダウンブースは、感覚過敏のある方が刺激に疲れた際に“落ち着く”ことを目的として一時的に滞在する場所としての役割を担ってきた。しかし音楽コンサート会場では、1度ブースに入るとエンタテインメントの体験そのものが途切れてしまうという課題があったという。この課題と向き合い、エンタテインメントの文脈に合わせて体験を再設計。「一時的な避難場所」としてだけではなく、「それぞれの人が自分の特性に合わせてエンタテインメントを楽しみ続けられる場所」として再設計されたものだ。

また、ライブ体験型カームダウンブースに加えて、SMSが企画するセンサリーバッグのプロトタイプもあわせて展開。イヤーマフなどの感覚調整アイテムをアーティストグッズとして新たに位置づけ、ライブ体験をより快適に楽しむためのツールキットとして設計した。

同プロジェクトは、仮設ブース（2名収容）内でライブ映像、音声を継続配信し、光や音などの刺激量を自分のペースで調整できる設計だ。感覚過敏のある方、混雑が苦手な方、子ども連れの家族など、多様なニーズに対応するという。また、センサリーバッグのプロトタイプも同時展開される。

3つ目は、ソニーグループとサントリーグループ協働による臨港パーク CENTRAL FIELDでのリニューアブルプラスチック（※1）を活用したプラカップを導入する実証実験だ。

本実証実験では、会場内のサントリーグループのブースで提供する『サントリー生ビール』、『翠（SUI）』、『角ハイボール』に使用するプラカップにリニューアブルプラスチックを採用し、イベント用途における環境配慮型素材の実用性を検証。本リニューアブルプラスチックは、2050年度までに環境負荷ゼロを目指すソニーが、三菱商事と新たに立ち上げた共同プロジェクト『Creating NEW from reNEWable materials』の一環として、サプライチェーン各社の協力の下、バイオマス原料を出発点とし、マスバランス方式（※2）を用いて製造したプラスチックだ。

また、会場で使用後のプラカップを分別、回収し、化学的に分解、再資源化することで、将来的なソニー製品への活用を見据えたケミカルリサイクルの可能性を、ケミカルリサイクル・ジャパン株式会社にて検討する。これらの取り組みを通じて、素材選定から回収、リサイクルまでの流れを一体的に捉え、イベント運営における環境負荷を抑えた取り組みの有効性を確認するという。

（文＝リアルサウンド編集部）