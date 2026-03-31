村上宗隆のデビュー3戦連発は「予想通りだよ、驚きはないね」 成功を確信していた昨季セ・リーグ防御率2位左腕
村上の3発は米国に大きな衝撃を与えた(C)Getty Images
ホワイトソックスの村上宗隆が衝撃を与えている。現地時間3月29日のブルワーズ戦で、開幕戦から3試合連続のホームラン。デビュー3戦連発は日本人メジャーリーガー初だ。
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現地実況アナウンサーは「ジャパニーズ、センセーショナル！」と興奮を隠せなかった。一方でこの状況を冷静に見通していた人物がいた。昨季までDeNAでプレーし、今季からホワイトソックスに加入したアンソニー・ケイだ。
「日本で2年間彼を見てきたから、予想通りだよ。驚きはないね。驚いている人もいるだろうけどね。私は彼を見てきたから、驚きはしないよ」
『MLB公式サイト』の取材に、左腕はそう答えた。ケイは昨季は24試合に先発し、9勝6敗、リーグ2位の防御率1.74とDeNA先発投手陣の柱としてプレーした。同一リーグで村上と対峙してきた。その実力を誰よりも知る一人だ。
村上が故障で長期離脱した昨年は1打席だけの対戦で、安打は許さなかった。だが、DeNA1年目だった2024年には計18打席で対戦。14打数6安打の打率.429と、本塁打こそ許さなかったが、何度もハードヒットを浴びてきた。
この日、キャリア2度目のグランドスラムを放ち、5打点を挙げた遊撃手のコルソン・モンゴメリーは、心強い新たなチームメートへの賛辞を惜しまなかった。
「大きな期待を背負ってここへ来て、ホームランを打つ。最初の数試合、彼はしっかりと四球を選び、打てる球がゾーンへ来るのを待っていた。それは私にとっても、見習うべき点だ」
この言葉通り、村上は開幕3連戦いずれも第1打席は四球を選んで出塁している。3戦4四球と球がよく見えており、また日米で異なるストライクゾーンをしっかりと確認しておきたいという狙いもありそうだ。そしてそうした打席が、3戦連発という好結果に結びついた。
モンゴメリーは続ける。「全ては彼の努力や準備、そういったものからつながっている。そこをとても尊敬している」。ファンら米球界に衝撃を与えると同時に、チームメートからはリスペクトのまなざしが注ぐ。再建期にあるチームの中心として期待される和製大砲は、希望を大きく膨らませるスタートを切った。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]