村上宗隆のデビュー3戦連発は「予想通りだよ、驚きはないね」　成功を確信していた昨季セ・リーグ防御率2位左腕

村上の3発は米国に大きな衝撃を与えた(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が衝撃を与えている。現地時間3月29日のブルワーズ戦で、開幕戦から3試合連続のホームラン。デビュー3戦連発は日本人メジャーリーガー初だ。

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現地実況アナウンサーは「ジャパニーズ、センセーショナル！」と興奮を隠せなかった。一方でこの状況を冷静に見通していた人物がいた。昨季までDeNAでプレーし、今季からホワイトソックスに加入したアンソニー・ケイだ。

「日本で2年間彼を見てきたから、予想通りだよ。驚きはないね。驚いている人もいるだろうけどね。私は彼を見てきたから、驚きはしないよ」

『MLB公式サイト』の取材に、左腕はそう答えた。ケイは昨季は24試合に先発し、9勝6敗、リーグ2位の防御率1.74とDeNA先発投手陣の柱としてプレーした。同一リーグで村上と対峙してきた。その実力を誰よりも知る一人だ。

村上が故障で長期離脱した昨年は1打席だけの対戦で、安打は許さなかった。だが、DeNA1年目だった2024年には計18打席で対戦。14打数6安打の打率.429と、本塁打こそ許さなかったが、何度もハードヒットを浴びてきた。