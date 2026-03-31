「急すぎてめちゃくちゃ…」吉田知那美の決断に驚きと“エール”　「新しい環境へと向かいます」ロコ退団を電撃発表

吉田知那美がロコ・ソラーレ退団を発表した(C)産経新聞社

カーリング女子でロコ・ソラーレの吉田知那美が3月31日、インスタグラムを更新し「3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と発表。電撃発表にファンを驚かせた。吉田は2018年平昌五輪で銅メダル、22年北京五輪では銀メダルを獲得している。

【写真】「本当にありがとうございました」吉田知那美がロコ・ソラーレ退団を発表 実際の投稿

インスタでは「12年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れと共に新しい環境へと向かいますがこれからも変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩り豊かであるよう邁進し続けます」と綴り、「さっちゃん、ゆうみ、ゆり。三人の人生が、これからも温かな幸福に満ちたものであることを切に願っています」と、メンバーの藤澤五月、鈴木夕湖、そして妹である夕梨花にもメッセージを送っている。

さらに「それでは50歳での再集結まで、しばしお別れです。みんなシニアでの世界一のために膝肘腰の怪我にだけ気をつけてね」と呼びかけている。