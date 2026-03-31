アンタッチャブル、冠番組が地上波レギュラーで復活 地上波→YouTube→特番を経て 関西ローカルで4・18スタート
カンテレはこのほど、4月18日からお笑いコンビ・アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）の新番組『アンタッチャブルでやらせてもらってます』（毎週土曜 深0：45〜1：15 ※関西ローカル）をスタートすると発表した。
【写真】「らぶらぶかよ〜」妻と“寿司デート”を楽しむ柴田英嗣
番組は、2020年に単発番組『パンドラTV』からスタートし、その後、全国ネットのレギュラー番組へと成長。リニューアルなどを経て『アンタッチャブルの早速行ってみた』として放送していたが、2024年9月に地上波放送が終了。
その後は舞台を移し、2025年6月から番組公式YouTubeのオリジナルコンテンツとして配信を続けていた。今年2月には地上波全国ネット単発番組『アンタッチャブルのわざわざ食べに行ってみた』が放送され、このたび地上波のレギュラー番組として復活することが決定した。
現在YouTubeで展開しているグルメ・飲み歩きロケをはじめ、視聴者の声も取り入れながら、さまざまな企画に挑戦する予定。YouTubeでの展開も引き続き行い、地上波だけにとどまらないマルチ展開型のコンテンツを目指す。
番組の魅力について、柴田は「この番組の良さは、本当にやめないでずっと続いているところ。視聴者の方の熱意もそうですが、演者とスタッフさんの熱意がすごくあるので、これからもこの番組をずっと続けて、ずっと見ていただける番組にしていきたいと思います」とコメント。山崎は「いつか１秒も（映像を）カットしないで放送できた、みたいな神回を作りたい。もちろん編集マンの力も大切なのですが、“編集をしない回”というような新しいこともできたらなと思っております」と語っている。
【写真】「らぶらぶかよ〜」妻と“寿司デート”を楽しむ柴田英嗣
番組は、2020年に単発番組『パンドラTV』からスタートし、その後、全国ネットのレギュラー番組へと成長。リニューアルなどを経て『アンタッチャブルの早速行ってみた』として放送していたが、2024年9月に地上波放送が終了。
現在YouTubeで展開しているグルメ・飲み歩きロケをはじめ、視聴者の声も取り入れながら、さまざまな企画に挑戦する予定。YouTubeでの展開も引き続き行い、地上波だけにとどまらないマルチ展開型のコンテンツを目指す。
番組の魅力について、柴田は「この番組の良さは、本当にやめないでずっと続いているところ。視聴者の方の熱意もそうですが、演者とスタッフさんの熱意がすごくあるので、これからもこの番組をずっと続けて、ずっと見ていただける番組にしていきたいと思います」とコメント。山崎は「いつか１秒も（映像を）カットしないで放送できた、みたいな神回を作りたい。もちろん編集マンの力も大切なのですが、“編集をしない回”というような新しいこともできたらなと思っております」と語っている。