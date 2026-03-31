俳優旭惟吹（22）が短編映画「思い出はゴーグルの向こうに」（谷健二監督）で主演を務めることが31日、分かった。4月26日、上映イベントでの初披露も決定した。

第37回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストで審査員特別賞を受賞。25年、ドラマ「海老だって鯛が釣りたい」「誘拐の日」のダブル出演で俳優デビュー。26年秋放送予定の日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に、渡瀬拓役での出演も発表されている。

同作は、VRゴーグルが映し出す青春の光と影を描く新感覚ハートフルストーリー。

出演決定時を「純粋にとてもうれしかった」とし、同時に「ジュノンの同期とこうして同じ作品を、一緒に作り上げることに特別な縁を感じて、すごくワクワクしたことを覚えてます」と振り返った。

また、「現在と高校時代を行き来するストーリーなので、今を生きている自分としての感情と、高校生だった頃のまっすぐでどこか未熟な感情。その微妙な差をどう出すかにはすごく悩みました」と続け、「観てくださる方に、懐かしさや今だからこそ響く学生時代のフレッシュな気持ちを受け取ってもらえたらうれしいです」と意気込んだ。