【7位〜12位】4月1日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】天秤座 総合運：★★★☆☆

誰かの話を頷きながら聞いたり、アドバイスに従ったりと、素直な態度を見せてください。すると、あなたの発言にも注目が集まりそうな日です。褒められたら、謙遜しすぎず「ありがとう」と笑顔を返して。



恋愛運

仲のよい友だちだった人が、あなたに甘い視線を向けてくる可能性がある日です。その気がないなら、少し冷たくするくらいでOK。反対に関係を進めたいなら、さり気なくボディタッチをするなど、あなたからも意思表示を。



金運

これまで以上に賢くお金を貯めたり、殖やしたりするためのアイディアが出てきそうな日です。ただ、慌てて行動に移すと長続きしないかも。今日のところは、できるだけ細かい部分まで丁寧に考えを練ってみてください。



ラッキーアイテム：時計



ラッキーカラー：レッド 金運これまで以上に賢くお金を貯めたり、殖やしたりするためのアイディアが出てきそうな日です。ただ、慌てて行動に移すと長続きしないかも。今日のところは、できるだけ細かい部分まで丁寧に考えを練ってみてください。ラッキーアイテム：時計ラッキーカラー：レッド

【8位】水瓶座 総合運：★★★☆☆

新しい知識を得ることを、純粋に楽しめる日です。得意分野や専門分野が違う人と話してみるのがオススメ。また、これまで読まなかったジャンルの雑誌を手に取るのも〇。知識だけでなく、視野もグンと広がっていくでしょう。



恋愛運

過去の恋の相手とは、真逆のタイプに心を奪われそうな恋愛運。先のことはあまり考えず、思い切って接近してみるとgood。あなた自身のなかから新たな一面が引き出されて、人間としての魅力がグンとアップするでしょう。



金運

｢行ってみたい｣「体験してみたい｣という好奇心で、お金を使いたくなりそうな日。旅行の申し込みや航空券の手配などは、特に慎重に。｢今日でなければならない理由などない｣と、思っていてください。深呼吸がお金を守る味方です。



ラッキーアイテム：ジーンズ



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】魚座 総合運：★★☆☆☆

自宅や自分の部屋で過ごす時間が、今日はとても充実します。あまり掃除しないところを磨いたり、もう使わない物を片付けたりと、自分の空間をスッキリと美しく整えてみて。頭のなかも整理されて、するべきことが見えてきます。



恋愛運

あなたが恋の相手に誠意をもって向きあっているのだと自然に伝わっていきそう。ただ、堅苦しい話をするのは避けてください。それよりも冗談を言いあったり、笑い話をするのが〇。ちょっとしたひと言から誠実さがにじみ出ます。



金運

これまでは見落としていた点にも、鋭く気づくことができる金運です。特に節約や貯蓄など、お金を守ることに関して今の方法を見直してみて。そして、なにか気づいたことがあれば、すぐに改善策を考えて実行すると〇。



ラッキーアイテム：大きめのシャツ



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】牡牛座 総合運：★★☆☆☆

自分の欠点が気になってしまう運気。今日のところは、思うようにならなくてもOKです。「改善していくポイントを発見できた」と自分を褒めることを忘れずに。また、食事を軽めに抑えると、気分も軽くなるでしょう。



恋愛運

突然の告白や意外な人からの連絡、急な紹介の話など、びっくりすることが起こりそうな日です。その驚きを、まずは素直に表情や言葉に出してみて。それから、深呼吸をして落ち着くと、自分で思う以上に魅力が輝きます。



金運

1円や10円などの小さなお金も大切にして、お金との縁を強くすることができる日です。これまで以上に上手に節約もできるでしょう。｢これはケチなのかな？｣と考えなくてもOK。そう感じることも実践すると、お金の実力がUPします。



ラッキーアイテム：パズル



ラッキーカラー：グレー

【11位】蟹座 総合運：★★☆☆☆

呼吸も歩くペースも、すべてスローにすると、1日を心地よく過ごすことができます。急がなければならないことがあっても、思い切って明日以降に回してしまうといいでしょう。また、家族との会話が心の栄養になる可能性大。



恋愛運

同僚や友だち、趣味仲間など、身近な人があなたに接近してくる可能性がある恋愛運。「恋愛対象じゃない！」と決めつけないで。自然体で笑って話せば、これまでは気づかなかった相手の魅力が見えてくるでしょう。



金運

子どもの頃から知っている年上の人、ときどき会う親戚などから、お金に関して｢勉強になったな｣という話を聞かせてもらえそうな日です。気付いたことは、書き留めておくのがポイント。また、すぐに生かそうと焦らなくてもOKです。



ラッキーアイテム：ガラス細工



ラッキーカラー：シルバー

【12位】蠍座 総合運：★☆☆☆☆

誰かのなんでもないひと言が、嫌味や皮肉に聞こえてしまうかも。そのような場面では「こう感じる日なんだ」と割り切ってしまいましょう。相手も自分も責めずに受け流していると、運気も人との関係も良好になります。



恋愛運

自分で思う何倍も色っぽい魅力がにじみ出て、恋の相手の心を動かせる日です。ただ、ほかの人にもその魅力が伝わると、誤解が生じて恋の進展が遅くなる可能性も。恋人や好きな人に対してだけ、やさしさを見せるように心がけて。



金運

日用品や食費、交際費は、節約モードで過ごすといい日です。お金の使い方が、さらに上手になる発見ができそう。ただ、コンサートや演劇のチケット購入など、アート関連の出費は〇。後から｢買っておいてよかった｣と思えるでしょう。



ラッキーアイテム：キーリング



ラッキーカラー：ライトブルー