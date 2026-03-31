この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？個性豊かな登場人物が織り成す物語！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？
意外と難しいこのクイズ。
「️🍾💓🤵♂️💓🛁」が表す宝塚歌劇の作品は一体なんでしょうか？
ヒントは、ブロードウェイ・ミュージカルです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「NICE WORK IF YOU CAN GET IT」でした！
禁酒法時代のニューヨーク、ロングアイランドが舞台。
物語は、4度目の結婚を明日に控えたプレイボーイ・ジミーと酒の密輸を企てるギャングの一味・ビリーが出会うところから始まります。
アメリカ音楽界の至宝、ガーシュウィン兄弟の珠玉の名曲に乗せて、個性豊かな登場人物が織り成す、軽快でハートウォーミングなロマンティック・コメディですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部