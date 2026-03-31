この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？個性豊かな登場人物が織り成す物語！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

「️‍🍾💓🤵‍♂️💓🛁」が表す宝塚歌劇の作品は一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「NICE WORK IF YOU CAN GET IT」でした！

禁酒法時代のニューヨーク、ロングアイランドが舞台。

物語は、4度目の結婚を明日に控えたプレイボーイ・ジミーと酒の密輸を企てるギャングの一味・ビリーが出会うところから始まります。

アメリカ音楽界の至宝、ガーシュウィン兄弟の珠玉の名曲に乗せて、個性豊かな登場人物が織り成す、軽快でハートウォーミングなロマンティック・コメディですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。