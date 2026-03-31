【シトリンちゃんの水着はもう限界です。】 予約期間：3月31日～6月16日23時59分 10月 発売予定 価格：23,980円

Bfullのフィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」は、フィギュア「シトリンちゃんの水着はもう限界です。」を10月に発売する。予約期間は6月16日23時59分まで。価格は23,980円。

本製品は、同社のオリジナルフィギュア「シトリンちゃんの水着はもう限界です。」を1/6スケールで表現したもの。

大胆なビキニ水着姿で、布地が食い込む爆乳と豊満ボディをボリュームたっぷりに表現しており、ちょっぴりだらしないぷにぷにのお腹、肉厚なお尻と太もも、そしてやわらかな肉感を感じさせる背中まで、こだわりを込めて丁寧に表現しているほか、頬を染めてほほ笑む愛らしい表情と、ツインテールの繊細な造形も見どころとなっている。

「シトリンちゃんの水着はもう限界です。」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約251mm 素材：PMMA、PUresin

(C) Bfull co.ltd

※写真はCGです。実際の製品とは多少異なります。

※本商品の対象年齢は15歳以上です。