３１日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３７．３５ポイント（０．１５％）高の２４７８８．１４ポイントと反発する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は２４．８２ポイント（０．３０％）安の８３７４．３０ポイントと続落した。売買代金は２５５７億５９６０万香港ドル（約５兆２１２３億円）に縮小している（３０日は２８５４億３４９０万香港ドル）。

中国景況感の改善が相場を支える流れ。寄り付き直後に公表された今年３月の製造業ＰＭＩは５０．４と市場予想の５０．１を上回り、景況判断の境目となる５０を３カ月ぶりに超過した。非製造業ＰＭＩも５０．１と予想の４９．９を上回っている。これまでに発表された１〜２月の小売や固定資産投資、貿易なども予想を上回り、中国景気の持ち直しを示唆する内容だった。

ただ、上値は重い。中東情勢が不透明だ。「トランプ米大統領はホルムズ海峡が閉鎖したままでもイランに対する軍事行動を終了させる用意があると語った」などと報じられたが、イランの攻撃でクウェートの原油タンカーが損傷したと伝わるなどイラン側は徹底抗戦の構えだ。和平交渉も難航するとの見方が広がっている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中枢神経疾患・がん治療薬主力の翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が７．３％高、家電大手の美的集団（３００／ＨＫ）が６．８％高、不動産管理サービスの華潤万象生活（１２０９／ＨＫ）が６．５％高と上げが目立った。通期決算の１４％増益と、配当の増額方針が好感されている。

セクター別では、中国の銀行が高い。中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）が３．１％、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）と中国建設銀行（９３９／ＨＫ）がそろって１．８％、中国銀行（３９８８／ＨＫ）が１．６％ずつ上昇した。

医薬セクターの一角も物色される。翰森製薬のほか、勁方医薬科技（上海）（２５９５／ＨＫ）が６．０％高、薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が５．３％高、緑葉製薬集団（２１８６／ＨＫ）が３．７％高、無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が３．０％高で引けた。

半面、石油・石炭セクターは安い。中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が３．５％、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が３．３％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が３．１％、中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）とエン鉱能源集団（１１７１／ＨＫ）がそろって５．０％ずつ下落した。

半導体セクターも急落。兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が８．３％安、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が６．７％安、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が４．７％安、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が４．２％安と値を下げた。

他の個別株動向では、電子機器製造受託サービス（ＥＭＳ）中国大手の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が５．２％安と続落。通期決算の１８％減益と減配方針が引き続き売り材料視されている。同社や半導体などテック銘柄の下げが響き、ハンセン科技（テック）指数は０．９％下げた。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．８０％安の３８９１．８６ポイントで取引を終了した。半導体が安い。資源・素材、公益、インフラ関連、不動株、自動車なども売られた。半面、銀行は高い。食品飲料も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）