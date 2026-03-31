宮内庁京都事務所は4月1日にインスタグラムとYouTubeの公式アカウントを開設し、情報発信を行います。

宮内庁京都事務所は4月1日からインスタグラムとYouTubeの公式アカウントを開設し、情報発信を始めると発表しました。

京都の御所・離宮の建築や庭園、障壁画や調度類の情報のほか、参観情報などについて写真や映像を展開していくということです。

宮内庁は若年層を含む幅広い世代によりリアルタイムに、より広く皇室文化の魅力を届けるため、これまでのウェブサイトとともにSNSを活用していくとしています。

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また、宮内庁は4月1日に公式YouTubeに新たな動画を公開すると発表しました。

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天皇皇后両陛下や皇室の方々のご公務などについて紹介する約9分の動画で、若年層を含めた多くの人々に皇室の活動への理解をより一層深めてもらうために作成したということです。

宮内庁は2024年の4月1日にインスタグラムの公式アカウントを開設し、フォロワーは約234万人にのぼっています。また、2025年の4月1日にはYouTubeの公式アカウントを開設し、チャンネル登録者数は約18万人です。（3月31日時点）