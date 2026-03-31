お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（39）が31日、MCを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。興味のないゲストが訪れた際の様子を明かした。

この日のゲストはお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーと「ニューヨーク」。「ニューヨーク」の屋敷裕政が岩井の勝手なイメージとして「丸くなったっぽい」とぶつけると、岩井は「俺三角かな」と「△」の札を掲げた。

「俺『ぽかぽか』出てるけど、思ったより文句言ってるなって自分で思っちゃってるもん。やっている時も何か。凄いブチブチ言ってんなって自分で思っちゃってるなあ」と明かした。

染まりきれていないと言われ「もう無理なんだろうなって」と淡々。カズレーザーは「でも丸くはなっていると思いますね。前だったら絶対“×”って出したはずなんですよ。“関係ねえよ”ってなったのに、ちょっと大人な感じが」と推測した。

岩井はそれには「確かに。だって『ぽかぽか』楽しいからね」と素直に告白。「『ぽかぽか』ってなんの情報性もないじゃん、別に」と平然と語った。

屋敷が「毎日ゲスト来てしゃべるんですよね。興味ない人が来たらどうするんですか」と尋ねると、「興味なさそうにしてるよ」ときっぱり。相方の澤部佑は「“〜っぽい”で分かる。こいつあんまりって…」と言葉を濁したが、岩井は「今後のあれだけど、野球の人来たときは全然…」とぶっちゃけて笑わせた。

「全然分かんないし」と話せば、同じくMCのフリーアナウンサー・神田愛花は「冒頭で興味ないって言ってるときありますもんね。はっきり」と証言した。

また澤部は「昔のトレンディ俳優さんとか、あんまり分かんない、見てないから。そういうときは本当に、生活のあるあるみたいな」イメージをぶつけているとも明かし、岩井は「だからなりきれてない、全然」と続けた。

「合わせようとはしているけどね」と話したものの、「『バイオハザード』のキャラが、『（あつまれ）どうぶつの森』の世界に行ったら、一応可愛いキャラクターデザインになるじゃん。ああいう感じ」と例えてみせた。