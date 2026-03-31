中国の臓器提供志願者数は累計733万人超

4月5日は中国の伝統的な祝日・清明節に当たり、先祖を敬い墓参りをする日とされ、二十四節気の一つでもあります。清明節を間近に控え、「生命・曙光-2026全国人体臓器提供追悼記念・宣伝普及活動」が中国東部の山東省済南で開幕しました。活動では、臓器提供者を深くしのび、人間愛で生命をつなぐ提供者らの崇高な行為に敬意を表しました。

済南市の献体記念広場では、参加者全員が提供者に黙とうし、記念碑に献花しました。会場では提供者8人のためにデジタル葬儀がとりおこなわれ、AIデジタルアバター技術を通じて提供者自身のメッセージが披露されました。科学技術を通じて追憶の意を表し、生命の記憶を永続させるものです。

中国全体の臓器提供志願登録者数は、これまでに累計で733万人を超え、市民の死後臓器提供は約6万5000件、提供された臓器は約20万個に上り、約20万人の臓器不全患者の命を救い、約10万人は目が見えるようになりました。人体臓器提供者を追悼する記念場所は、これまでに約380カ所が設置されており、毎年清明節の前後に、各地の赤十字社は多様な形式の追悼記念活動を開催し、提供者の愛と善行に感謝しています。

こうした活動について、中国人体臓器提供管理センターの侯峰忠主任は、「最近では毎年20〜30万人が臓器移植を待っているが、移植する機会があるのは2万人余りにすぎない。臓器提供が名誉あることだと認識される社会風土を醸成することは必要だ。私たちが今日このような活動を主催するのは、実際に最高の礼儀を尽くして提供者に敬意を表し、提供者の大いなる愛の精神を発揚させることだ」と説明しました。（提供/CGTN Japanese）