マイメロディ＆クロミ×「コアラのマーチ」コラボ第2弾！ 高さ約35cmのぬいぐるみなど3種発売
サンリオのキャラクター、マイメロディ＆クロミと「コアラのマーチ」のコラボレーション商品第2弾が、3月30日（月）から4月12日（日）23時59分の期間、「ロッテオンラインショップ」で受注販売される。
【写真】コアラにふんしたクロミも！ かわいいコラボグッズ一覧
■描き起こしデザインの限定グッズ
今回、期間限定＆受注生産で発売されるのは、マイメロディ＆クロミと「コアラのマーチ」のコアラたちが、お互いに扮した描き起こしデザインを使用したコラボグッズ第2弾。
ラインナップには、高さ約35cmのボリューム感で存在感たっぷりに仕上げた「ぬいぐるみ」が登場。肌触りも良く、思わず抱きしめたくなるかわいさが魅力だ。
また、バッグやリュックにつけて持ち運べる「マスコットキーホルダー」も展開。加えて、胸元のワンポイントがキュートな「Tシャツ」は、普段着としても着れるデザインとなっている。
【写真】コアラにふんしたクロミも！ かわいいコラボグッズ一覧
■描き起こしデザインの限定グッズ
今回、期間限定＆受注生産で発売されるのは、マイメロディ＆クロミと「コアラのマーチ」のコアラたちが、お互いに扮した描き起こしデザインを使用したコラボグッズ第2弾。
ラインナップには、高さ約35cmのボリューム感で存在感たっぷりに仕上げた「ぬいぐるみ」が登場。肌触りも良く、思わず抱きしめたくなるかわいさが魅力だ。
また、バッグやリュックにつけて持ち運べる「マスコットキーホルダー」も展開。加えて、胸元のワンポイントがキュートな「Tシャツ」は、普段着としても着れるデザインとなっている。