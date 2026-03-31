「楽天−ソフトバンク」（３１日、楽天モバイル最強パーク）

楽天は１１年ぶりに日本球界に復帰した前田健太投手（３７）が先発。４回０／３を８３球、被安打５で２失点。４奪三振、５四球だった。３回２／３を投げた時点で日米通算２５００投球回を達成した。

「よくないですね。球数も増えてフォアボールも出してしまって全くダメです。次回に向けて修正したいと思います」とコメントした。

ＮＰＢ公式戦の登板は広島時代の１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来３８２８日ぶり。マウンドに上がると、バックスクリーン方向に向かってしゃがみこみ、プレートに右手を置く仕草を見せた。マウンドを気にするそぶりを再三見せた。途中からは一球ごとに声を出した。

初回は三者凡退に抑える立ち上がり。二回は無死満塁のピンチを無得点に抑えパーンとたたき雄叫びを挙げた。

だが、先制した直後の三回、１死一、二塁から同級生の柳田に２打席連続安打となる同点右前打。四回は１死満塁とされ、周東の左犠飛で勝ち越しを許した。五回、先頭の柳町にストレートの四球を与えたところで三木監督が交代を告げた。