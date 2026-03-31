株式会社STARTO ENTERTAINMENTは2026年3月31日、同社と契約するタレント及びグループを装ったX（旧Twitter）上のなりすましアカウントに対する法的対応の続報を公式サイトで発表しました。

【写真を見る】【 STARTO社 】“なりすましアカウント”法的対応を発表 国内アカウント運営者を特定 謝罪と削除の確約と損害の回復に必要な対応を求める





同社によると、契約タレント及びグループを名乗るアカウントの中には、コンサート当日に無料配信をうたい、クレジットカード情報の入力を促すフィッシングサイトへ誘導するものが確認されているほか、本人であるかのように振る舞うなりすましアカウントが多数存在しているといいます。





こうした行為についてSTARTO ENTERTAINMENTは、ファンに財産的損害を与えうる詐欺行為に該当する可能性があるとともに、契約タレントの人格権を著しく侵害するものとして、看過できないとの立場を示しています。同社は2025年5月以降、米国X Corp.に対して複数回にわたり対策を実施し、X上に存在する合計73のなりすましアカウントについて、米国連邦地方裁判所（カリフォルニア州北部地区）で発信者情報開示命令を取得しました。さらに、開示された情報をもとに代理人弁護士を通じて国内の通信会社への発信者情報開示請求等を行った結果、日本国内から運営されているなりすましアカウントの相当数について、運営者の特定に至ったとしています。





今回の発表では、複数のアカウント運営者からなりすまし行為に対する謝罪を受け、当該アカウントの削除についての確約を得たことが報告されています。また、これらの運営者には、なりすまし行為によって生じた損害の回復に必要な対応も求めるとしています。



同社は今後についても、ファンが悪質な被害に遭うことを防ぎ、契約タレントが安心して芸能活動に専念できる環境を守るため、なりすましアカウント等による権利侵害に対して法的手続きを含む対応を継続していく方針を示しています。



【担当：芸能情報ステーション】